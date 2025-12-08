放送プロデューサーのデーブ・スペクター氏が8日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」月〜金曜前11・30）にゲスト出演。BS番組に言及した。

BSではバナナマン・日村が「バナナマン日村が歩く！ウォーキングのひむ太郎」、玉袋筋太郎が「町中華で飲ろうぜ」、ケンドーコバヤシが「ケンコバのほろ酔いビジホ泊 全国版」、ドランクドラゴンの塚地武雅が「ドランク塚地のふらっと立ち食いそば」など、オジサン芸人が様々な番組をやっているが、リスナーから「BSの番組でやるなら、どんな番組をしたいか」と質問が届いた。

デーブ氏はこの質問に「BSはですね、ちょっと緊迫感がない。ちょっとまったりしてる」とバッサリ。「無難な企画通ったなってだけで、何らかの付き合いでしょ？ほとんど。悪いけど」と言い切り、MCの高田文夫や松本明子が思わず大笑いした。

続けて「緊迫感ないもん。やっぱり地上波ですよ」と語り「（BSの番組で）緊迫感あるのは夜7時ごろからやってる討論番組はいいですよ」とデーブ氏。「フジテレビが草分けでモデルつくった。裏番組が“何でうちやってない”ってTBS、日テレとかも今はやってる。討論番組は激戦区になっている」とBSフジの「プライムニュース」を筆頭にBS―TBSの「報道1930」やBS日テレ「深層NEWS」などは見応えがあると持論を述べた。

その上で「それ以外の時間帯は申し訳ないけど、枠売ったりしてる」と緊迫感を感じられず、あまり興味がないと語った。