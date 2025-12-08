DeNA¡¦Æþ¹¾ÂçÀ¸¤Ï2450ËüÁý¤â²ù¤·¤µÅÇÏª¡Ö¥±¥¬¤Ê¤¯1Ç¯´Ö¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤¤ê¤¿¤¤¡×¡¡Ìó600Æü¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¡Ö¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤ÎÆþ¹¾ÂçÀ¸Åê¼ê¤¬·ÀÌó¹¹²þ¤·¡¢2450Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤Î5800Ëü±ß(¶â³Û¤Ï¿äÄê)¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µåÃÄ¤«¤é¤Ï¡¢º£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Æþ¹¾Åê¼ê¡£24Ç¯¤Ë¼õ¤±¤¿±¦¸ª¼ê½Ñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÌó600Æü¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Ë1·³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¢¤ÎÀ¼±ç¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¾ì°Ê¹ß¡¢¿À·Ð¾ã³²¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤«¤é¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï1Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÅê¤²¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤éÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤½¤³¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢¥à¥é¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤Ï¶ì¤·¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿Æþ¹¾Åê¼ê¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¤È¤«³Ú¤·¤¤»þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¤¤â¤¿¤¯¤µ¤ó·Ð¸³¤·¤Æ¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÆ±Î½¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢ÀèÇÚ¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¸åÇÚ¤â¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤É¤ì¤À¤±ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤â¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁÀ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×¤È¥Á¡¼¥à¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¼é¸î¿À¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿Æþ¹¾Åê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¥±¥¬¤Ê¤¯1Ç¯´Ö¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÏÍ¥¾¡¤òËÜÅö¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£