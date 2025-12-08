お笑いコンビ「ナイツ」の土屋伸之（47）が8日放送のニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）で、人気芸人の驚きの体格について語った。

営業で奈良県に向かう車中での出来事として、土屋は「京都で乗り換えて奈良に」と切り出し、「近鉄線の座席がグリーンも何もなくみんな隣同士だった」と説明。「（ママタルトの）大鶴肥満の隣だった」と明かすと、スタジオでは「うわ！当たったんだ」との声が上がった。

土屋は「ついに“当選”したんですよ、凄い確率でしょ？当たったんだよ」と回想。相方・塙宣之が「座れるの？」と、公称・身長1メートル82センチ、体重188キロの大鶴の体格を想像すると、土屋は「と思うじゃん、幅がやっぱり心配でしょ？隣は」と答えたが、「意外とイケて、それよりも凄いのは大鶴肥満って座高が凄いんだよね」と振り返った。

そして「凄いの。立ってる人と同じ、それ以上の座高になるよね」といい、「お尻の厚みなんだと思う」と推測。「凄い高いクッションの上に座ってるのと同じような感じ。だから隣にいると、上から俺のてっぺんから何から全部のぞかれてるような圧迫感。隣だけじゃなくて、前の席の人達とかも、携帯で何見てるかも全部分かるんだって。凄い高いの、座高が」と改めて驚いていた。