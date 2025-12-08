ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¡Æ±´ü¡¦¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿ÎôÅù´¶¹ðÇò¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬Áª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê39¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£Æ±´ü¡¦¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê40¡Ë¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿ÎôÅù´¶¤òÅÇÏª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡¦ÎÓ½¤¡×¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÅÄÃæ¤Ï2009Ç¯¡¢TBS¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¿Íµ¤ÀäÄº¤ÎÃæ¡¢2014Ç¯¡¢Æþ¼Ò5Ç¯¤ÇÆ±¶É¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¡£2020Ç¯¤Ë»öÌ³½ê¤ò°ÜÀÒ¤·¡¢¼çÀï¾ì¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤«¤é½÷Í¥¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¡¡Í½È÷¹»¹Ö»Õ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ½¤¤«¤é¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Ö¤ê¤Ã»Ò¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÆþ¼Ò¤·¤Æ¡¢»ä¡¢¹¾Æ£°¦¤ÈÆ±´ü¤Ç¡¢½÷2¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹¾Æ£¤Ï10·î¤«¤éÄ«¤ÎÂÓÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¥é¥¸¥ª¤¬1ËÜ¤È¿¼Ìë¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤¬1ËÜ¤À¤±¡£¤½¤ì¤â¤¤¤º¤ì¤â³Ö½µ¼ýÏ¿¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï²Ë¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÅÅÏÃÈÖ¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬Ä«Íè¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î½àÈ÷¤·¤¿¤ê¡¢¿·Ê¹¤Î»ÅÊ¬¤±¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹¾Æ£¤¬Ï²¼¤Çµã¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅÄÃæ¡£¡Ö¤Ç¤â¤½¤Îµã¤¤¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë²ù¤·¤¯¤Æ¡£¡ÈÈà½÷¤ÏËèÆü¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢»ä¡¢²¿¤Ë¤âÀ®Ä¹¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤òÈá´Ñ¤·¤¿¤·¡¢¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬Áª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÓ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¹¾Æ£¤µ¤ó¤ÈÃç¤â°¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¤½¤ì¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£½÷2¿Í¤À¤ÈÉ¬¤º¸À¤ï¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£