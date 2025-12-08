タレント上沼恵美子（70）が8日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に出演。「若い子とは食が合わない」とぼやいた。

フグが大好物だという上沼。しめの雑炊まで堪能できると熱弁し、「あのフグの絶妙な旨み。フグの雑炊を“薄い”とか“鶏雑炊食べてると、フグは頼りない”とか言う人いてるけど、とんでもない！何をおっしゃるやらと思う。雑炊はフグよ。カニ雑炊よりフグ雑炊」と断言した。

かつて、ふぐ料理店に「スタッフも全員で行きましょうって連れて行ったことがある」というが、「帰りに店の前で別れたんやけど、全員うどん屋に走ったって言うてた…足らんかったって」と告白。「後で聞いたんやけどね。やっぱり淡泊なんよね…てっさに始まって焼きフグや鍋食べても、若い子には足らんのよ。すぐに新地のうどん屋に走ったって…それ言う人も言う人よね。ガッカリしたわ」と振り返った。

「そういう人は鶏の唐揚げ先食べといて、そこから（フグのコース）やろな」と言ったものの、「いやアカン、そういう人にはフグ食べさせたらアカン！」と、価値の分からない人にフグはもったいないとジャッジした。

一方で、「こっちは高級でなかなかみんな行けないだろうと思って振る舞ってるんだけど、自己満足やな。悪いことしたなと。それだったら唐揚げのおいしい店とか焼き鳥が良かったかな、って後悔したわ」と反省を口にした。

連れて行った人の中には「初めてキャビア食べさせてもらいました、初めてフォアグラいただきました…全部上沼さんです」と言ってくれる人もいるというが、「後でお腹すいたってうどん屋に走られてもな。ちょっとやってられんなと思う」と本音を吐露。「若い子とは食が合わないってことが分かりました…いま分かるか？遅いな…」と苦笑いで、「フグは（その魅力を）分かる人と食べたい」と嘆いていた。