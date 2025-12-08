ÃçÌîÂÀ²ì¡¡Âç²Ï¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸«¤Æ¡Ö¹âÍÈ´¶¡×»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡ÖÎÏ¶¯¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢¶»Ä¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¡Ê32¡Ë¡¢ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ê35¡Ë¤¬8Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢2026Ç¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡Ê1·î4Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¬ÄÅ¹°¹¬»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÂç²Ï¥É¥é¥ÞÄÌ»»65ºîÌÜ¡£Àï¹ñÍðÀ¤¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ì´¤È´õË¾¤ò¶»¤ËÆÍ¤ÃÁö¤ëË¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¤Î²¼¹î¾å¤òÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡ÈÅ·²¼°ì¡É¤ÎÊäº´Ìò¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡£·»¡¦Ë¿Ã½¨µÈÌò¤òÇÐÍ¥¤ÎÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡70¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÊóÆ»¿Ø¤¬»²²Ã¤·¤¿»î¼Ì²ñ¡£²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤·¤¿ÃçÌî¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸«¤ë¤È¡Ö»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¹âÍÈ´¶¡×¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£È¾Ç¯¤«¤±¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢¶»Ä¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡È·î9¡É¡Ö¿®Ä¹¶¨ÁÕ¶Ê¡×¡Ê2014Ç¯1·î´ü¡Ë¤Î±Ç²èÈÇ¡Ê16Ç¯1·î¸ø³«¡Ë°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡¢ÇÐÍ¥¡¦¾®·ª½Ü¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤âÂ³¡¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢À©ºîÅý³ç¡¦¾¾ÀîÇî·É»á¡¢¥Á¡¼¥Õ±é½Ð¡¦ÅÏî´ÎÉÍº»á¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£