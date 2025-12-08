ガールズグループIVE（アイヴ）が「AAA2025（10th Anniversary Asia Artist Awards 2025）」で3冠達成した。

台湾の高雄国家体育場（ナショナルスタジアム）で6〜7日に開催された同イベントで、大賞の1つ「今年の歌」「AAAベストK−POPレコード」、「AAAベストアーティスト」部門を受賞した。

今年初めに発売したミニ3集先行公開曲「REBEL HEART」とタイトル曲「ATTITUDE」、ミニ4集「XOXZ」と、連続ヒットした。韓国メディアOSENは8日、「IVEは既存の『自己確信』というチームカラーを土台に『私』から『私たち』に視野を広げた。共感と慰労、連帯する心を真摯（しんし）に伝え、肯定的なエネルギーを伝えてきた歩みは、今回の『AAA2025』3冠受賞でその影響力を改めて確認させた」と分析した。

IVEは、所属事務所のスターシップエンターテインメントを通じ「今年1年間、DIVE（ダイブ、公式ファンクラブ名）と駆け抜けてきた時間を、このように大きな賞で応援してもらえて感謝しています。何よりも、多くの方が私たちの話に共感してくださったという事実が本当に胸がいっぱいです。特に『Revel Heart』は、より一層意味深な格別な曲です。聞きながら慰められたり、大切な人たちが思い浮かんだりもする。みなさんにも『Revel Heart』がそのような曲として記憶されてほしい」とコメントした。