大谷、2試合連続46号は？【クイズ】

8月26日の試合でドジャースはレッズに快勝し、パドレスに1.0ゲーム差の単独首位＆優勝Ｍ「29」となったが、この試合の大谷の成績はどうだったか。プレイバックで確認してみよう。

大谷は無安打も…ドジャース快勝で単独首位＆優勝Ｍ「29」【プレイバック】

※以下、2025年8月26日に公開した記事を再編集した内容です。

ドジャースの大谷翔平は、8月26日のレッズ戦に1番・指名打者で先発出場した。

まず1回裏の第1打席はサードフライに倒れた。その後、3回裏の第2打席は四球を選択、5回裏の第3打席はファーストゴロ、7回裏の第4打席はセカンドゴロに終わった。

この日、大谷のバットから快音は聞こえず、2試合連続46号は持ち越しとなった。

ドジャースは、エメ・シーハンが7回無失点10奪三振の好投をみせレッズに快勝。パドレスに1.0ゲーム差の単独首位＆優勝Ｍ「29」となった。