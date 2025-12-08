フィルム写真に関する情報を発信するWebサイト「FilmFocus」が、写真フィルム愛好家を対象としたアンケート「フィルム写真に関する実態調査 2025」を実施している。回答期限は12月31日（水）まで。

フィルムカメラの使用歴や、フィルム撮影の好きなところ、過去12カ月で使ったフィルムの種類や本数、使用頻度などを問う内容。昨今のトレンドを定量的に図ることを目的とした調査で、調査結果を公表することで写真フィルムを中心としたエコシステムに活気を与えたいとしている。

回答者から抽選で「Kodak KODACOLOR 100」（2名）と、「Amazonギフトカード 1,000円分」（2名）をプレゼント。また今年から本調査に協賛するナニワグループ（カメラのナニワ・レモン社・タカチホカメラ）で使える「フィルム＆中古全品5%OFFクーポン」（2名）も用意している。

ちなみに昨年実施した「フィルム写真に関する意識調査2024」で集まった回答は合計802件。回答者の世代別に、フィルム写真を始めたきっかけ、フィルムの現像方法、フィルムを使う頻度の変化・理由などの調査結果を報告していた。