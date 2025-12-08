8日14時現在の日経平均株価は前週末比27.27円（0.05％）高の5万519.14円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1199、値下がりは348、変わらずは57と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはフジクラ <5803>で、日経平均を42.45円押し上げている。次いでコナミＧ <9766>が20.72円、ディスコ <6146>が10.43円、アドテスト <6857>が9.36円、豊田通商 <8015>が8.52円と続く。



マイナス寄与度は139.38円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が30.48円、東エレク <8035>が25.07円、イオン <8267>が14.94円、レーザーテク <6920>が10.96円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、不動産、建設、倉庫・運輸と続く。値下がり上位には小売、銀行、情報・通信が並んでいる。



※14時0分1秒時点



株探ニュース

