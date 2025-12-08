アルトナー <2163> [東証Ｐ] が12月8日後場(14:00)に決算を発表。26年1月期第3四半期累計(2-10月)の連結経常利益は前年同期非連結比8.7％増の14.8億円に伸びた。

併せて、通期の連結経常利益を従来予想の18.3億円(非連結)→18.5億円に0.9％上方修正した。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の連結経常利益も従来予想の7.3億円(非連結)→7.5億円に2.2％増額した計算になる。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(3Q)の連結経常利益は前年同期非連結比5.0％減の3.8億円に減り、売上営業利益率は前年同期の14.0％→12.6％に低下した。



※今期から連結決算に移行。



株探ニュース

