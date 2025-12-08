“純金の味ぽん”が当たる!?「令和から、とびだせ！はみだせ！昭和100年 ぽんまつり」キャンペーンが開催中
2024年に話題となった「味ぽん」のグッズが当たるプレゼントキャンペーン「令和から、とびだせ！はみだせ！昭和100年 ぽんまつり」が開催中。X(旧Twitter)にて、2025年12月31日(水)まで行われている。
【画像】1人にしか当たらない「純金ぽん」（4グラム、W約11ミリ×H約35ミリ)※画像はイメージ
本キャンペーンは「昭和が続いていたら100年の節目の年をみんなでワイワイ楽しみたい」という想いから企画され、「毎日をぽん！と飛び出したくなる、はみだしたくなるグッズ」(以下、ぽんまつりグッズ)全61種が計830人に当たる。今回は、その個性あふれるグッズの一部を紹介！
■こんなものまで!?「ぽんまつりグッズ」をチェック
まず注目したいのが「純金ぽん」。手のひらサイズの純金に味ぽんのデザインを刻印した特別仕様で、たった1人にしか当たらないプレミアものだ。
寒い季節にぴったりなのが「ブルぽん」。味ぽんのデザインをそのままプリントしたブルゾンで、暖かさと遊び心を兼ね備えた一着になっている。
存在感たっぷりの「LARGEぽん」は高さ約1800ミリのビーズクッションで、ぽんっと身を預けられるサイズ感が魅力。部屋に置くだけでインパクト抜群だ。
「アニバーサリーぽんタワー」も見逃せない。味ぽんのラベルの“味”の部分を自分の名前にカスタマイズしたオリジナルデザインラベルの味ぽんが244本セットになっており、味ぽんの発売61周年を記念した特別なボリューム感が楽しめる。
さらに、料理系動画クリエイター・バシャウマさんとのコラボTシャツも登場。本キャンペーンでしか手に入らない限定デザインで、S〜XLのサイズ展開があり、計101人に当たる。
本キャンペーンの応募方法は、味ぽんの公式Xをフォローし、特設サイトから欲しいぽんまつりグッズをXでシェアするだけ。いくつでも何回でも応募可能で、Xでシェアすればするほど当選確率がアップする仕組みだ。
■限定アイテムが当たる「わっしょいタイム」
遊び心満載のぽんまつりグッズがそろう本キャンペーン。すでにSNSでも話題となっているが、Xでゲリラ的に行われるプレゼントタイム「わっしょいタイム」にも注目だ。
「わっしょいタイム」とは、すでに公開しているぽんまつりグッズ以外の豪華アイテムが当たる限定イベント。決められた時間内にしか応募ができないので、味ぽんの公式Xをこまめにチェックするのがおすすめだ(第一弾はすでに終了)。
「純金ぽん」や「LARGEぽん」など、ユニークなグッズが集結する「令和から、とびだせ！はみだせ！昭和100年 ぽんまつり」。日常を“ぽん！”と飛び出すような特別なアイテムがゲットできるビッグチャンスだ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】1人にしか当たらない「純金ぽん」（4グラム、W約11ミリ×H約35ミリ)※画像はイメージ
本キャンペーンは「昭和が続いていたら100年の節目の年をみんなでワイワイ楽しみたい」という想いから企画され、「毎日をぽん！と飛び出したくなる、はみだしたくなるグッズ」(以下、ぽんまつりグッズ)全61種が計830人に当たる。今回は、その個性あふれるグッズの一部を紹介！
■こんなものまで!?「ぽんまつりグッズ」をチェック
まず注目したいのが「純金ぽん」。手のひらサイズの純金に味ぽんのデザインを刻印した特別仕様で、たった1人にしか当たらないプレミアものだ。
寒い季節にぴったりなのが「ブルぽん」。味ぽんのデザインをそのままプリントしたブルゾンで、暖かさと遊び心を兼ね備えた一着になっている。
存在感たっぷりの「LARGEぽん」は高さ約1800ミリのビーズクッションで、ぽんっと身を預けられるサイズ感が魅力。部屋に置くだけでインパクト抜群だ。
「アニバーサリーぽんタワー」も見逃せない。味ぽんのラベルの“味”の部分を自分の名前にカスタマイズしたオリジナルデザインラベルの味ぽんが244本セットになっており、味ぽんの発売61周年を記念した特別なボリューム感が楽しめる。
さらに、料理系動画クリエイター・バシャウマさんとのコラボTシャツも登場。本キャンペーンでしか手に入らない限定デザインで、S〜XLのサイズ展開があり、計101人に当たる。
本キャンペーンの応募方法は、味ぽんの公式Xをフォローし、特設サイトから欲しいぽんまつりグッズをXでシェアするだけ。いくつでも何回でも応募可能で、Xでシェアすればするほど当選確率がアップする仕組みだ。
■限定アイテムが当たる「わっしょいタイム」
遊び心満載のぽんまつりグッズがそろう本キャンペーン。すでにSNSでも話題となっているが、Xでゲリラ的に行われるプレゼントタイム「わっしょいタイム」にも注目だ。
「わっしょいタイム」とは、すでに公開しているぽんまつりグッズ以外の豪華アイテムが当たる限定イベント。決められた時間内にしか応募ができないので、味ぽんの公式Xをこまめにチェックするのがおすすめだ(第一弾はすでに終了)。
「純金ぽん」や「LARGEぽん」など、ユニークなグッズが集結する「令和から、とびだせ！はみだせ！昭和100年 ぽんまつり」。日常を“ぽん！”と飛び出すような特別なアイテムがゲットできるビッグチャンスだ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。