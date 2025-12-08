ÂçÄÍÃ£Àë¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤â¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ë¥¹¥È¥ìー¥ÈÉé¤±¡Ä ÀÐÀîÍ´´õ¤Ï½Ð¾ì¤Ê¤· ¡Ú¥»¥ê¥¨AÃË»Ò¡Û
¡¡8Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥»¥ê¥¨AÃË»Ò¤ÎÂè10Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡ËÂçÄÍÃ£Àë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¤Ï¥Ûー¥à¤Ç¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤Ç¥¯ー¥Í¥ª¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥ß¥é¥Î¤Ïº£Àá¡¢ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÇOH¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¡£¤Ê¤ª¡¢Á°Àá¤Ç¤Ïº¸É¨¤Î¸¡ºº¤Î¤¿¤á¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÐÀî¡£º£»î¹ç¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¡¢ÂçÄÍ¤Ï¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£½øÈ×¤«¤é¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬0-4¤ÈÁö¤ê¡¢Î®¤ì¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¥ß¥é¥Î¤ÏÂçÄÍ¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¤¤Ê¤ó¤È¤«ÆÀÅÀ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¥ß¥é¥Î¤Î¹¶·â¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÁË¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë´ËµÞ¤Ä¤±¤¿¹¶·â¤ÇÍ¥°Ì¤Ë»î¹ç¤òÅ¸³«¡£´°Á´¤Ë¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Î¥Úー¥¹¤Ë¤Î¤ß¤³¤Þ¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¤Ï¡¢10-25¤È¤¤¤¦Âçº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì1¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Âè2¥»¥Ã¥È¤Î½øÈ×¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¥êー¥É¤òÊÝ¤Á¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÄÍ¤ä¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Î¥Õ¥§¥ì¡¦¥ì¥¬ー¥¹¤ò¼´¤È¤·¤¿¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¥ß¥é¥Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤È¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÏ¢Â³¼ºÅÀ¤·µÕÅ¾¤òµö¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢¥ß¥é¥Î¤Ï19-25¤Ç¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¾¡Éé¤ÎÂè3¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÂçÄÍ¤¬Ï¢Â³¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÃ¡¤¹þ¤ß¥ß¥é¥Î¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë½Ð¤À¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤ÎOH¥ª¥ì¥Õ¡¦¥×¥í¥È¥Ë¥Ä¥ー¤Ë¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤òÃ¥¤ï¤ìÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤ë¡£»×¤¦¤è¤¦¤Ë¹¶·â¤¬·è¤Þ¤é¤º¡¢¼éÈ÷¤ÇÇ´¤ê¤¿¤¤¥ß¥é¥Î¤À¤Ã¤¿¤¬10-16¤ÈÅÀº¹¤òÎ¥¤µ¤ì¡¢¥µー¥Ö¥ß¥¹¤â¤¢¤êÀè¤Ë¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ë20ÅÀÂæ¤Ë¤Î¤»¤é¤ì¤ë¡£¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤Î¹¶·â¤â¸ò¤¨¤Ê¤ó¤È¤«ÆÀÅÀ¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤º19-25¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤¬½ªÎ»¤·¡¢¥¹¥È¥ìー¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÄÍ¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·8ÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤â¡¢¥Áー¥à¤Ï¥¹¥È¥ìー¥ÈÉé¤±¡£¥ß¥é¥Î¤Ï¤³¤ì¤Ç6¾¡4ÇÔ¤È¤·¡¢½ç°Ì¤ò7°Ì¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¾¡¤ÁÀ±¤òÁý¤ä¤·10¾¡2ÇÔ¤Ç¼ó°Ì¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡Àï¤ÎÂè11Àá¡¢¥ß¥é¥Î¤Ï15Æü¡Ê·î¡Ë¤Î02:00¤è¤ê5¾¡5ÇÔ¤Ç6°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Á¥ô¥£¥¿¥Îー¥ô¥¡¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÃË»Ò²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥°¡¢16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÀ¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á°ÅÝ¤·¤ÇÂè11Àá¤È12Àá¤Î»î¹ç¤Ï´û¤Ë½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥ß¥é¥Î 0-3 ¥Ú¥ëー¥¸¥ã
Âè1¥»¥Ã¥È 10-25
Âè2¥»¥Ã¥È 19-25
Âè3¥»¥Ã¥È 19-25