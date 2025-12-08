俳優の仲野太賀（32）、池松壮亮（35）が8日に都内で行われた、2026年大河ドラマ「豊臣兄弟！」（1月4日スタート、日曜後8・00）試写会に出席した。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。戦国乱世を舞台に、夢と希望を胸に突っ走る豊臣兄弟の奇跡の下克上を描く。主人公は“天下一”の補佐役・豊臣秀長。兄・豊臣秀吉役を俳優の池松壮亮が演じる。

フジテレビ“月9”「信長協奏曲」（2014年1月期）の映画版（16年1月公開）以来10年ぶりに織田信長役を演じる、俳優・小栗旬ら豪華キャスト陣も続々と発表されている。

仲野は、プライベートで親交がある小栗とは初共演。「織田信長として圧倒的な説得力。旬さんにしか出せない強い男のオーラ、覇気を常に感じる」という。「旬さんが現場にいると、旬さんの雰囲気になっていく」と頼りがいがある先輩に言及。

小栗からかけられた言葉で印象に残っているのは、「きたねぇな」という身なりへのいじり。和気あいあいと撮影は進んでいるものの「どこかに緊張感がある」雰囲気だという。

今後、織田家の家臣としての歩みが作品では描かれるため、小栗との絡みに「楽しみにしていただければ」と期待を込め「旬さんしか考えられなかったと思います。信長という役は最高。かっこいい信長だと思っています」と目を輝かせた。

この日、制作統括・松川博敬氏、チーフ演出・渡邊良雄氏も登壇した。