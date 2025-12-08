◇NBA レイカーズ 112ー108 76ers（2025年12月7日 エクスフィニティ・モバイル・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）が7日（日本時間8日）の敵地76ers戦で先発出場。レブロン・ジェームズとの豪快アリウープダンクや3本の3Pシュートを決めるなど17得点の躍動。チームもルカ・ドンチッチが31得点15リバウンド11アシストで今季2度目のトリプルダブルを達成。レブロンも29得点の躍動で接戦を制して敵地3連戦を白星で締めた。

「世界で最高の出来事だったよ」

ドンチッチは満面の笑みを見せた。

レイカーズは4日（同5日）のラプターズ戦から敵地3連戦だった。しかしドンチッチは第2子出産に立ち会うため母国・スロベニアに帰国した。

この日からチームに合流。試合ではチーム最多31得点15リバウンド11アシストで今季2度目のトリプルダブルを達成して、勝利に貢献した。

試合後の会見では第2子出産に立ち会ったことが話題になった。「引退したら彼女たちのボディガードになるつもりだ。冗談はさておき、娘の出産に立ち会えて、世界で最高の出来事だったよ」と笑顔でコメントを残した。