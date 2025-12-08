上海の映画館の前で「鬼滅の刃」の衣装で記念撮影するコスプレーヤーたち/CFOTO/Future Publishing/Getty Images

先週はどんな記事がよく読まれたのでしょうか。12月1日から12月7日の週間ランキングトップ5をご紹介します。

第5位：スキャンダルまみれのミス・ユニバース、今年の世界大会の失態はミスコンの醜悪さをさらすことに

美しさは見る人の目の中にあります。そして、スキャンダルまみれのミス・ユニバースにとって、これが問題の大部分を占めています。不透明で主観的な投票基準は、今年の世界大会をめぐる数々の疑惑を解明することを困難にしました。

第4位：ドイツ、2万発分の弾薬盗まれる 軍への納入前に輸送車から

ドイツの国防省は2日、軍に納入される予定だった約2万発分の弾薬が先週、民間の輸送車から盗まれたことを明らかにしました。請負業者のトレーラーで輸送中でしたが、停車している間に盗まれたといいます。

第3位：都市部のアライグマに「家畜化」の初期の兆候か 米研究

賢く適応力に優れた都会のアライグマは、ペットやその他の家畜にとって重要な身体的特徴である鼻を短く進化させている可能性があります。この新たな発見は、アライグマの家畜化の初期段階における初めての記録となる可能性があるといいます。

第2位：中国で注目浴びる日本文化のファン層――ただし良い意味ではなく

リリー・チェンさんは、20年間ファンだった日本人歌手を目にする喜びで胸がいっぱいでした。風が強く肌寒い11月19日の夜、北京市内のコンサート会場に入るため外で待っていましたが、開演時刻が過ぎても扉は閉まったまま。そして衝撃的な知らせが届きました--コンサートは中止となったのです。

第1位：写真特集：エプスタイン元被告が所有していた島の写真を公開

米下院監視委員会の民主党の委員が、性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告がカリブ海に所有していた島の写真や映像を公開しました。