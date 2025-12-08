TBSの江藤愛アナウンサー（40）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。出演番組の学生キャスターとのツーショットを披露した。

江藤アナは「THE TIME,学生キャスターの齊藤美雅ちゃんと、カフェに」と切り出すと「『学生に流行っているようなところに行って、映えるようなものを食べてみたい』という私の希望に、お店を探して、叶えてくれました」と、齊藤とともにスイーツと写るツーショットを投稿。「時期的にクリスマスツリーも飾ってあってとっても楽しい時間でした」としたほか「雪だるまとトナカイのヨーグルト クッキーのザクザク感が美味しかったです またこういうところに行きたいな…」と振り返った。

また齊藤について「美雅（みあ）ちゃんはもちろん可愛くて、礼儀正しくて、【えっ、私の仕事のこんなところまでわかってくれていたの？】と嬉しくなるくらい、しっかりした方です」と、つづった。

齊藤は「セント・フォースsprout」所属。慶大在学中で、2024年の「ミス慶応コンテスト」ではグランプリを獲得した。

フォロワーからは「良き後輩仲良し素敵です」「とても良い写真ですね」などのコメントが寄せられた。