¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¡×º£½µÃæ¤Ë¤âÃÂÀ¸¤«¡¡ÊÆÊóÆ»¡ÖÍè½µ¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤¹¤ë¡×
¡¡£Í£Ì£Â¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬£·Æü¡ÊÆ±£¸Æü¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Ç³«Ëë¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó£Ç£Í¡Ê£µ£¸¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë³ÆµåÃÄ¤Î´´Éô¤¬²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£Æ£Á»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤éÆüËÜÀª¤Î°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤¬¤¤¤è¤¤¤èËÜ³Ê²½¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ã£Â£Ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¥¿¥Ã¥«¡¼¤é£Æ£Á¥È¥Ã¥×£µ¤Î°ÜÀÒÀè¤ÏÁ´°÷¤¬º£½µÃæ¤Ë¤â·è¤Þ¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×£µ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¡¢¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¡¢¥Õ¥é¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥¹¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Î½ç¤À¡£ÂçÃÀ¤Ë¤â£µ¿ÍÁ´°÷¤¬¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Ç·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¡¢´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤¹¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤ì¤Ê¥±¡¼¥¹¤À¡£¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤Ïºò¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Î£²·î¤Þ¤Ç·ÀÌó¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²Ç¯Á°¡¢¥Ü¥é¥¹£´¡Ê¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¡¢¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥â¥ó¥´¥á¥ê¡¼¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¡Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥×³«Ëë¤Þ¤Ç·ÀÌó¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èº£µ¨¤Ï°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥È¥Ã¥×¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î£±¿Í¤«£²¿Í¤Ï£±·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À»Ô¾ì¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥È¥Ã¥×£µ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÏÁ´°÷¡¢Íè½µ¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¡¢½Õµ¨¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ·ÀÌó¤Î¶î¤±°ú¤¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï£±£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£²Æü¡Ë¤Þ¤Ç¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Çº£µ¨¤Î£Æ£Á¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤È¤µ¤ì¤¿¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏÁí³Û£´²¯¥É¥ë¡ÊÌó£¶£°£°²¯±ß¡Ë¤Îµð³Û·ÀÌó¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î»°¤Ä¤É¤â¤¨Àï¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÌ¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¶¡¦¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥ó¡×¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ºÇÍÎÏ¸õÊä¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤¿¤á¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥«¥Ö¥¹¤«¤é¤³¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤òÃ¥¤¤¼è¤ë¤À¤±¤Î»ñ¶âÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤ò¼º¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼³ÍÆÀ¤ÎÁèÃ¥Àï¤ËÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤Þ¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¡×¤ÈÊóÆ»¡£º£½µÃæ¤Ë¤â¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¡×¤ÏÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¸«¤â¤Î¤À¡£