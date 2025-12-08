やっぱり『黒』がおしゃれ！【ZARA】大人のサマ見え！「洗練ワンピ」

大人コーデの洗練度を高めるには、色から上質感が漂う黒のワンピースに頼ってみるのがひとつの手かも。そこで今回は、一着でサマ見えを狙える【ZARA（ザラ）】のブラックワンピースにフォーカス。色気を醸し出すシンプルなロングワンピースからエッジのきいたドッキングワンピースまで、黒単色でも無難に見せない印象的なブラックワンピ、ぜひ挑戦してみて。

素肌が覗く大胆なVネックで大人の色気を演出

【ZARA】「Vネックロングワンピース」\5,990（税込）

ゆるやかにカットされた深いVネックが素肌を美しく魅せ、大人の色気を醸し出してくれそうなロングワンピース。装飾感を抑えたミニマルなデザインだからこそ、インパクトのある小物やアクセサリーで飾りがいのある一着です。フィットした上身頃とたっぷりとフレアなスカートのギャップも、サッと1枚で着て女性らしさを演出します。

ビーズがきらめく黒のベロア素材でドレッシーに

【ZARA】「シャイニーベルベットミディ丈ワンピース」\7,990（税込）

艶やかな黒のベルベット素材にちりばめられたビーズがきらめくミディ丈ワンピース。黒を下地にすることで、華やかな素材感やビーズもシックなムードで着こなせそう。ギャザーを寄せてキュッと絞ったウエストのディテールがメリハリのあるラインを表現します。シャープなVネックに存在感のあるネックレスを添えてドレッシーに盛れば、特別な日の装いにも◎

ブレザーを羽織ったような技ありドッキングデザイン

【ZARA】「ZW COLLECTION コントラストブレザーワンピース」\22,990（税込）

フレアスカートにブレザーを合わせたような、レディライクなオールブラックコーデが即完成する技ありな一着。異素材がドッキングされていることで黒のなかにも変化が生まれ、難しく組み合わせに悩まずとも洗練されたサマ見えコーデを楽しめます。ローウエストのようなバランスにも新鮮さを感じられそう。インナーにシアーやレースのトップスを重ねてみるのも素敵！

たっぷりAラインが大人可愛いミニ丈シャツワンピ

【ZARA】「ZW COLLECTION ポプリンシャツワンピース」\8,590（税込）

コットンブレンド糸を使用したシャツベースのミニワンピース。後ろ身頃にタックを入れてボリュームを持たせたAラインシルエットが大人可愛く、ガバッと着て絵になる一着です。ロングブーツを合わせてヘルシーに着こなすのはもちろん、チュニック感覚で細身のパンツとレイヤードするのもおすすめ。襟元の開け方次第で、ささやかな印象変化も叶えてくれるはず。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ