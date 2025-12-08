見慣れた場所にかつて鉄道があった？　都市に残された「廃線跡」の「もう走らないというノスタルジー」

まるでミステリーの謎解きのよう

「廃線跡には、もうそこに鉄道は走らないというノスタルジーがあります。どうやってそこに鉄道ができて、どうしてなくなっていったのかを調べたり、実際に訪れて歩き、地域の人たちと話をすると、その町の歴史や文化も見えてくる……。そんな面白みがあるんです」

こう語るのは、全国の廃線跡を探索し自ら運営するサイト『廃線の旅 鉄路の旅』にて紹介している石川雅洋さんだ。石川さんは10月に著書『都会の鉄道廃線跡 探究読本』（河出書房新社）を上梓している。

廃線跡は全国各地に存在するが、今回の石川さんの著書では、都会に絞った廃線跡について紹介をしている。それは「地域の生活や暮らしに溶け込んだその痕跡が魅力的だから」だという。

「地方の廃線跡というのは、やがて自然に還っていきます。でも、都会の廃線跡は都市開発、物流の変化、鉄道の地下化など、めまぐるしく変わっていく中で、何気ない道や遊歩道、不自然な高低差などとして痕跡を残しており、それを見つけるミステリーの謎解きのような楽しさがあるんです」（石川氏、以下コメントはすべて）

一言で“都会の鉄道廃線跡”と言っても、それぞれに軌道が敷かれた理由や廃線になった状況も違えば、現在の様子もさまざまだ。書籍の中から、石川さんの印象に残った廃線跡を紹介していただこう。

地元でも“幻の廃線”と呼ばれる「東武啓志線」

現在、東京都練馬区・板橋区にまたがる光が丘公園は、戦前、成増飛行場があった場所として知られているが、戦後GHQにより接収され、米兵の家族用宿舎『グラントハイツ』が建設された。『東武啓志線』は、その物資輸送のため、現在の東武東上線・上板橋駅から分岐するようにグラントハイツ駅（旧啓志駅）へと敷かれた路線で、1959年（昭和34年）に廃止されている。

「地元では“幻の廃線”と言われているようなところなんです。廃線跡を実際に訪れても、何も見つけられないこともあるんですが、地図を眺めながら歩いていた際に、本でもネットでも情報がなかった痕跡である境界石（鉄道用地を示すもの）を唯一見つけられたときには、喜びがありましたね」

現在の練馬駐屯地内の資料館や東武練馬駅近くの北町地区区民館では東武啓志線のレールなどの展示もされているそうだ。

『濹東綺譚』にも描かれた「京成白鬚線」

東京都墨田区にあった京成白鬚線は京成電鉄の都心進出を目的に作られたが、状況の変化により存在意義が失われ、開業からわずか８年となる1936年（昭和11年）に廃止された。

「調べていくと、永井荷風の『濹東綺譚』の中でも、廃線前の賑やかだった雰囲気や廃線直後の様子が描かれていることを知りました。それも面白い。でも、その痕跡はまったく見つからず、過去の資料に書かれていた“一つだけある痕跡”も既になかった。

でも、白鬚駅跡に新たに建てられた福祉施設の玄関には、白鬚駅の案内板が立てられており、施設の方に話を聞いてみると、その案内板を支えている両脇の金属が、なんと地面を掘削した際に出てきた実際に『京成白鬚線』に使われていたレールだそうで、そんな残り方をしているなんて……と、嬉しかったですね」

地域住民とコミュニケーションをとることも廃線跡巡りの醍醐味。廃線跡がその地域のアイデンティティになっていることも知ったそうだ。

現在のゴールデン街の脇を通っていた「都電13系統」

東洋一の歓楽街として知られる東京都新宿区歌舞伎町だが、その外れにゴールデン街がある。この地を含め、新宿駅前〜水天宮の間を走っていたのが『都電13系統』。かつては都内の路面を多数走っていた都電も、現存するのは都電荒川線のみ。都電13系統も、旅客営業は1948年（昭和23年）までで、その後は大久保車庫への回送線として利用されていた。1970年（昭和45年）に廃線となっている。

「ゴールデン街の脇を通る新宿遊歩道公園『四季の路』と名付けられた遊歩道は、都電13系統の廃線跡なんです。鉄道好きならずとも、多くの方が抜け道として普通に使っている道。こんなところに廃線跡があるのかと、初めは驚きました。また明治通りをまたいだ区立新宿文化センターは大久保車庫跡に建てられており、そこから緩やかに上る一方通行の道が奇妙に斜めに通っているのも廃線の名残なんです」

水辺の絶景「東京都港湾局専用線 豊洲各線/晴海線」

東京湾の貨物線である汐留駅〜芝浦駅間が、戦後米軍により芝浦ふ頭が接収されたため、代わりに豊洲ふ頭が整備された。それに伴って、1953年（昭和28年）に『豊洲線』が、1957年（昭和32年）には豊洲線から分岐する『晴海線』が開業した。しかし、貨物輸送の主力が鉄道からトラックに移行するにつれ、1986年（昭和61年）に豊洲線が、そして1989年（平成元年）には晴海線も廃止された。

「晴海線の晴海橋梁は水辺があるので、昼も夜も景色が良くて。今年の９月に改修されましたが、それまでは錆びた鉄橋があって、周辺に建つタワーマンションとのコントラストが面白かったんです。改修後、遊歩道に整備されて奇麗になってしまいましたが、それまでは立ち入り禁止だったところが歩けるようになったので、良かったのかなと思います。

豊洲線は橋桁だけが残っていますが、少し前までは橋そのものもまだ残っていたみたいです。残念ながらこの橋桁もなくなってしまうかもしれません。とはいえ地域の方からすると、邪魔だったり、生活に不便をきたすものかもしれませんからね」

廃線跡も時代と折り合いをつけ、どんどん変化していく。いつまでも残っているとは限らないのだ。

未使用のまま廃線となった「南方貨物線」

『南方貨物線』は、名古屋近郊の貨物輸送能力を大幅に上げることを目的として、1967年（昭和42年）に建設が始まった。現在でも名古屋市内に点在する高架橋だ。しかし、国鉄の財政難、貨物輸送量の減少、周辺住民に与える騒音などの問題のため、1975年（昭和50年）に建設が中断され、1983年（昭和58年）にはプロジェクト自体が凍結された。

「つまり、『南方貨物線』は完成間近で建設が止まった未成線（実際に列車が走ることがなかった路線）。ここは“未成線の廃線”なのです。ここまで作っておいて、途中で止めるのかって思います。高架が分断されるようにところどころに残っているのが印象的。解体が始まったものの、撤去するのにもおカネがかかるので進んでいません。ビルの上に高架があったり、残っているその高架を利用してオフィスやお店があったりもするのです」

痕跡を探すまでもなく、いまだ圧倒的な存在感を見せている廃線の一例だ。

原爆投下の日の午後も運行した「宇品線」

『宇品線』は、日清戦争の軍事輸送を目的として、1894年（明治27年）に広島駅から広島港・宇品を結ぶ路線として開業。着工からわずか17日という驚異的な速さで完成したそうだ。その後は一般旅客も利用できるようになり、広島の発展を支えた。広島という土地の歴史を考えるとき、宇品線が果たした役割は大きい。

「1945年（昭和20年）８月６日、原爆の投下があった際、宇品線の列車は山の陰に隠れており、放射線や爆風からの被害を比較的免れました。資料によると、その日の昼過ぎにはもう運行を再開したといいます。その後の広島の復興にも大きく寄与したんです」

戦後、宇品線の沿線に公共施設が移転すると、利用者も増加。しかし、広島市内の復興が進むと、沿線の施設も市内の中心部に戻り、乗客数は減っていった。1972年（昭和47年）には貨物・旅客ともに廃止となった。一日一往復の貨物列車という特殊な形で残ったものの、1986年（昭和61年）には完全に廃線となった。

「広島東洋カープの本拠地であるマツダスタジアムは旧東広島貨物駅の跡地に建てられています。また、広島駅からマツダスタジアムにカープファンが真っ赤な波のように向かう通称“カープロード”は、宇品線の廃線跡を利用して拡張されています。宇品線の廃線を調べると、広島の悲しい歴史や、スポーツ・文化にも関わり、広島市民を勇気づけているみたいで、もう広島を分かったような気持ちにもなります」

宇品線は、日本が史上最悪の経験をする中、懸命に列車を走らせ続けた。そして廃線となった今もなお広島市民を支えている……。

廃線を巡ることで、その痕跡が見られるのみならず、その地域での意味、歴史や文化などを知ることができる。そして、そこで見えてくるサイドストーリーもあるのだ。

「私と同じように実際に廃線跡を歩いていただいて、自分にしか見えないその痕跡を発見する喜びを感じてもらいたい。それぞれの廃線跡にサイドストーリーがあるのを知ってもらいたいんです。

廃線跡は調べれば調べるほどに出てきます。これまで私が訪れたものは、まだ半分にも満たないでしょう。一生かかっても回れるかどうか分からないですが……（笑）」

石川氏の旅のレールは、これからも途切れることなく続いていくようだ。

『都会の鉄道廃線 探究読本』（石川雅洋・著／河出書房新社）