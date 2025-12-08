°æ¾å¾°Ìï¤ò¤Þ¤¿Ä©È¯¡Äº£ÅÙ¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×15·÷³°29ºÐ¤ò¿äÁ¦¡¡±Ñ¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¡Öµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡ª¡×
27Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ÎËÉ±ÒÀï¤òÁ°¤ËÆÏ¤¤¤¿Ä©Àï¾õ
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢±Ñ¶½¹ÔÂç¼ê¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ë¡¼¥à¼Ò¤Ç¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥Ï¡¼¥ó»á¤¬ºÆ¤Ó¤Î¡ÈÄ©È¯¡É¤À¡£¥â¥Ê¥³¤Ç¸½ÃÏ6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²¤½£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô·èÄêÀï¤Î½ªÎ»¸å¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê¡ÖÈà¤³¤½°æ¾å¿Ø±Ä¤¬¤Þ¤µ¤·¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤È¡¢¾¡¼Ô¤Î¥·¥ã¥Ð¥º¡¦¥Þ¥¹¡¼¥É¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢IBO¤ÎÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¥Þ¥¹¡¼¥É¤¬¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Þ¥°¥ì¥¤¥ë¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¡£¥Ï¡¼¥ó»á¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡Ö¹¬¤«ÉÔ¹¬¤«¡¢Á´¤Æ¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï°ì¿Í¤ÎÃË¡¢¥Ê¥ª¥ä¡¦¥¤¥Î¥¦¥¨¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£»î¹ç¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡ÖDAZN¡×¤¬¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖºòÇ¯¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Á¡¢¡Ê¤½¤Î¸å¡Ë¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ÈÀï¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Èà¡Ê¥Þ¥¹¡¼¥É¡Ë¤Ï¼ê¶¯¤¤Áê¼ê¤Ç¡¢Èà¤é¡Ê°æ¾å¿Ø±Ä¡Ë¤¬¤Þ¤µ¤·¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£»ä¤Ï¥Ê¥ª¥ä¡¦¥¤¥Î¥¦¥¨¤¬¥¹¥È¡¼¥¯¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÃæÉô¤ÎÅÔ»Ô¡Ë¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬Íè¤¿¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¡¢Ä©È¯¤Î¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¥Þ¥¹¡¼¥É¤â¡ÖÈà¡Ê¥¤¥Î¥¦¥¨¡Ë¤¬¡¢¥¹¥È¡¼¥¯¤Î´¨¤¤Æü¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡ª¡×¤È¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¤ÎÂÐÀï¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¹¡¼¥É¤Ï¥×¥í¤Ç17¾¡¡Ê4KO¡Ë2ÇÔ¤Î29ºÐ¡£Æ±µé¤Î¼çÍ×4ÃÄÂÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×15¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ï¡¼¥ó»á¤Ï7·î¤Ë°æ¾å¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0-3¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¤·¤¿¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤Î¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢5·î¤ÎÍèÆü»þ¤Ë°æ¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï¡Ë3²ó¤¯¤é¤¤»ØÌ¾Ä©Àï¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÂÐÀï¤òÈò¤±¤é¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¼ÂÎÏº¹¤¬¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÂÐÀï¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤¬¡¢º£²ó¤ÏÅö»þ¤ËÂ³¤¯Ä©È¯¤À¡£
¡¡°æ¾å¤Ï27Æü¤Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ä¥É¤ÇWBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë