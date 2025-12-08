女優のグウィネス・パルトロウ（52）は、俳優としての再スタートはレオナルド・ディカプリオ（51）を参考に進めていきたいという。



【写真】ファッショニスタが一周回って全身金塗りに！？

1998年作『恋におちたシェイクスピア』でアカデミー主演女優賞も受賞しているグウィネスだが、母親となった後はハリウッドから距離を置き、自身設立のウェルネスブランド「グープ」の活動に専念するも来年3月公開予定のスポーツ映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』への出演で俳優復帰を果たしていた。



今後はディカプリオに倣い、作品選びの際は「より見極める力を持つ」ことを目指すとグウィネスはハリウッド・リポーターに語る。「レオのキャリアを見ると、私たちは同じ時期にスタートしたの。『フレッシュ・アンド・ボーン ～渇いた愛のゆくえ～』（グウィネスの初期のターニングポイント的作品）が公開されたのは、彼の『ギルバート・グレイプ』が公開された時だった」「その頃に私は彼と知り合った。レオはキャリアを見事に管理してきたと思う。彼自身が「イエス」か「ノー」を言うことで、全てが決まってきた。20代の頃、私に誰もそのことを教えてくれなかった」「だから、もう一度やり直すなら、レオのやり方を参考にして、もっと見極める力を身につけようと思う」



そして自身の初期の俳優としてのキャリアについてこう続けた。「 18 歳の時にこの仕事を始めたけど、まるで列車の屋根の上に落とされたようなもので、列車はそのまま走り続けてた。それは、若い女性がデートをするために訓練されるのと同じだった」「『彼らは私を望んでいるのか？』ノー、『あなたが彼らを望んでいるのか？』なの。私は 『これは良いプロジェクトなのか？この監督は良い人なのか？』 といったことを考えることさえしていなかった」「そう考えるべきじゃないのかもね。子供だし、いろんなことをやりつつ、多くのことにワクワクするから」「けど同時に、不安な部分があって、ただひたすら続けなきゃいけないと思ってしまう。私は全てにイエスと言い続けなきゃいけないって感じて、完全に燃え尽きてしまった。娘が生まれた時、『もう辞める。二度とこんなことしない』って思ったわ」



ちなみに今後の映画プロジェクトについては白紙だという「まだ何も承諾していないの。いくつか考慮したものもあるけど、タイミング的に自分の会社でやるべきことが山積みだから。急ぐ必要もないし、もしこの世界に再び戻るなら、前回とは違うやり方で臨みたいと思っている」



（BANG Media International／よろず～ニュース）