

鈴木雅之

「鈴木雅之 キング・オブ・ラブソング King of Love Song」が、12月25日午後7時30分からNHK BSで放送される。

1980年、シャネルズのデビューシングル「ランナウェイ」は瞬く間にヒットチャートを席巻。100万枚を超える大ヒット曲となる。当時の日本音楽界では異端ともいえる「ドゥーワップ、ブラックミュージック」を全面に打ち出し社会現象ともなった。

このヒット以降、リーダーの鈴木雅之はグループとして、そしてソロシンガーとして大ヒット曲を連発する。「街角トワイライト」「め組のひと」「ガラス越しに消えた夏」「もう涙はいらない」「恋人」「違う、そうじゃない」「夢で逢えたら」など時代を彩る楽曲を送り続けてきた。

近年では、アニメ主題歌「DADDY ! DADDY ! DO ! feat. 鈴木愛理」は世界中のリスナーから注目を集め YouTube総再生回数１億回を超え話題となった。

今回の特番では、デビュー45周年を記念して行われたライブからヒット曲満載のラインナップをお送りするとともに、鈴木雅之がこれまでの活動を振り返りながら時代を紐解いていく。

さらに、鈴木をよく知る人物のインタビューなどを交え45年間の活動を振り返る。

番組情報

「鈴木雅之 キング・オブ・ラブソング King of Love Song」 放送予定＜NHK BS＞ 12月25日（木) 午後7時30分〜9時00分＜NHK BSP4K＞12月29日(月) 午後9時00分〜10時30分※放送が休止、または時間が変更される場合あり。

オンエア楽曲：「ランナウェイ」「街角トワイライト」「め組のひと」、「ガラス越しに消えた夏」「もう涙はいらない」「恋人」「違う、そうじゃない」「夢で逢えたら」、「DADDY ! DADDY ! DO !」など