8日朝早く、上山市で住宅1棟が全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この家に住む90歳の男性の行方が分からなくなっており警察が身元の特定を急いでいます。



8日午前6時ごろ、上山市金瓶の無職・長沢喜造さん（90）の住まいで「火事が発生した」と住人の60代女性から119番通報がありました。

火は、通報からおよそ3時間半後の午前9時25分に消し止められましたが、この火事で、木造一部2階建ての住宅1棟が全焼し、焼け跡の1階から身元不明の1人の遺体が見つかりました。

警察の調べによりますと、長沢さんは妻と娘の3人暮らしで、現在、長沢さんと連絡が取れなくなっているほか、90代の妻が、右股関節の痛みを訴え病院へ搬送されました。



近くの人「見に来た時に全部燃えていたバーンと」

近くの人「窓を開けたらぼんぼん燃えていてびっくりした。足が悪いじいちゃんがいるので、大丈夫だったかなと思った」



現場は、上山市役所から5キロほど離れた住宅地の一角でほかの建物への延焼はありませんでした。警察と消防が遺体の身元の確認を進めるとともに、詳しい出火原因などについて調べています。

