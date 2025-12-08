新昭和イクスは、認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえが実施する「2025年 冬休みこども食堂応援キャンペーン」に賛同し、協賛金60万円を寄付。

学校給食がなくなる冬休み期間中、全国のこども食堂へお米を届けることで、子どもたちが安心して過ごせる「居場所」づくりを支援します。

新昭和イクス「2025年 冬休みこども食堂応援キャンペーン」協賛

寄付実施日：2025年11月20日

寄付金額：60万円(1口)

支援内容：お米「令和7年産・精米済・無洗米・銘柄はおまかせ」を全国約50か所のこども食堂へ配送

寄付先：認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ

学校給食がない長期休暇中に、全国のこども食堂へギフトを届ける本キャンペーン。

今回の寄付は、むすびえを通じて全国約50か所のこども食堂へ、令和7年産のお米として届けられます。

子どもたちが安心して温かい食事をとれる環境を守るとともに、経済同友会との協働による「共助」の実践として、社会的な支援の輪を広げる取り組みです。

支援に込められた想い

「お客様や地球と長く寄り添う社会」をビジョンに掲げる新昭和イクス。

住まいづくりだけでなく、安心して暮らせる地域のつながりこそが「良い住まい」の本質であると考え、こども食堂への支援を決定しました。

地域の子どもたちの「今日を支えること」が、将来のまちの「未来を育てること」につながるという信念のもと、今後も継続的な支援が検討されています。

新昭和イクスとSDGs

新昭和グループの一員としてSDGsに参画し、「WITH＋EARTH(地球とともに)」をコンセプトに活動。

分譲住宅ブランド「ウィザースガーデン」をはじめ、リフォームや土地販売など幅広い事業を展開し、持続可能な社会の実現を目指しています。

今回のこども食堂支援も、誰も取りこぼさない社会をつくるための重要なアクションの一つです。

冬休みの子どもたちへ、温かい食事と安心できる居場所を届けるための支援活動。

新昭和イクス「2025年 冬休みこども食堂応援キャンペーン」協賛の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 冬休みの食卓にお米を届ける！新昭和イクス「こども食堂応援キャンペーン」協賛 appeared first on Dtimes.