¡¡¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤Î¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡Ê39¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£7Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 in¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¼ÄÅÄ¤Ï¡ÖAKB48 20¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¶ÛÄ¥¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢²û¤«¤·¤¤·Ê¿§¤È³§¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢AKB¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢Åö»þ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¤È¤Î¡È¹ë²ÚOG2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æº£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¡¡¥¥é¥¥é¤ÈAKB48¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ë»ä¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢º£¤âAKB48¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¸µµ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤È¤â¤Ä¤Å¤ê¡Ö20Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¤Þ¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¡¢±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ1´üÀ¸¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¤È¤Î½ãÇò¤Î°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¡È1´üÀ¸½¸¹ç6¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤â¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âAKB48¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤Ê¤ê¤Î·Á¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢ÀÄ½Õ¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢AKB48¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢OG¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Âç½¸·ë¤·¤¿¡ÈÅÁÀâµé¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤Æµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¡×¡Ö½ãÇò¤Î°áÁõ¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤¿¤è¤©¡Á¡ª¡ª¡×¡ÖºÇ¶¯¤À¤¡¡¼¡ª¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£