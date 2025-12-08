フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が7日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にVTR出演。入社5年でTBS退社を決意した理由を明かした。

この日、「インタビュアー・林修」のゲストとして登場。田中は2009年、TBSテレビに入社。人気絶頂の中、2014年、入社5年で同局を退社し、フリーに転身。2020年に事務所を移籍し、主戦場をこれまでのバラエティーから女優へと変更した。

予備校講師でタレントの林修からフリー転身の理由を聞かれた田中は「当時、たくさんバラエティー番組をやらせていただいていて、だけど、このまま同じことをやっていていいのだろうか？と思い始めてしまって。そればっかり求められると自分に飽きてきませんか？」と投げかけ。林は「飽きようが何であろうが、相手が喜べばいいんじゃないですかって」とさらり。

それでも、田中は「私は自分に飽きたら終わりだと思っていて」と告白。当時の夢は朝の帯番組の司会になることだったのだが、女性司会者の多くがフリーのアナウンサー。そこでTBSを辞めてフリーになる決断をしたという。

林が「分かりやすくいうと、有働（由美子）さんみたいな姿が参考になったわけですね」と指摘すると、「そうですね。ああいうふうになりたいって、思いました」と田中。「でも、そこのポジションをやりたくてフリーになったのに、来る仕事は全部“過去の恋愛の話してください”“ぶりっ子的なお話をしてください”とか。あと“局でいくらもらってたか言ってください”とか、そんなことばっかりで、思っていたお仕事をいただけていないぞって焦りがありました」と明かした。

さらに「（辞めたことに）後悔することばかりでした」とも。「言ってなかったですけど、フリーになって、1つだけ決めたことがあって、“フリーになって良かった？”って周りに聞かれたり、取材されたりした時に、“絶対良かった”って。“だってこうだから”って答えられるようにしようって決めていたんです。どんだけ自分の状況が悪くても。なので、その時は“良かった、良かった”しか言わなかったんですけど、でも、もうふとした瞬間にすごく孤独を感じて、“ああ、辞めなければ良かったな”って思ったり。本音を言ってくれる人が減りましたね」と話した。