¡ÚDeNA¡ÛÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡Ö²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¡×3000Ëü±ßÁý¤Î8000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡¢Íèµ¨¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤Ø¡Ö180¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌÜÉ¸¤Ë¡×
DeNA¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬8Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢3000Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤Î8000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£
Æ£Ï²¤Ïº£µ¨¡¢7·î¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î3A»±²¼¡¦¥¿¥³¥Þ¥ì¥¤¥Ë¥¢¡¼¥º¤«¤é3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¡£¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ÎÆþÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.09¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡ÖÅÓÃæ¤«¤é²ÃÆþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤¿ÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤¬¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Íèµ¨¤«¤é¤ÏÁêÀîÎ¼Æó¿·´ÆÆÄ¡Ê49¡Ë¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¤â¤â¤Á¤í¤óÀºÄÌ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ÀïÎ¬ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤Ä¹¤±¤Æ¤ëÊý¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÍèÇ¯¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤â¹×¸¥¤·¤Æ¡¢ÁêÀî´ÆÆÄ¤òÆ¹¾å¤²¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¸ò¾Ä¤Î¾ì¤ÇµåÃÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÀèÈ¯¤Ç¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Æ£Ï²¡£¥×¥í14Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ø¸þ¤±¤Æ¡ÖÀèÈ¯¤ÇÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö200¡Ê¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½¾õ¡¢¸½ÂåÌîµå¤Ç200¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢180¤¯¤é¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌÜÉ¸¤Ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤Åê¤²¤é¤ì¤ì¤ÐÂ¾¤Î¿ô»ú¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¢£Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡Ê¤Õ¤¸¤Ê¤ß¡¦¤·¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë
1994Ç¯4·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£31ºÐ¡£197cm¡¦98kg¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£Âçºå¶Í°þ¹â¤«¤é2012Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¡£¹âÂ´1Ç¯ÌÜ¤Ç10¾¡¤òµó¤²¤ë¤È¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆó·å¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£23Ç¯1·î¤Ë¡¢ºå¿À¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯7·î¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¡£1Ç¯ÌÜ¤ÏÄÌ»»64»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç7¾¡8ÇÔ2¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨7.18¡£23Ç¯¥ª¥Õ¤ËFA¤È¤Ê¤ê¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ÈÇ¯Êð335Ëü¥É¥ë¡ÊÌó5²¯±ß¡Ë¤Î1Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤¬¡¢24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï±¦¸ª¸Î¾ã¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÎÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤·¡£»±²¼¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Ï33ÅÐÈÄ¤Ç1¾¡2ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨5.94¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢6ÅÙ¤ÎÀèÈ¯¤Ç20²ó2/3¤òÅê¤²¡¢0¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï3.05¡¢24Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ÖÎîº×,
¶âÂ°²Ã¹©,
Áòº×,
³ùÁÒ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
»ûÅÄ²°,
Ï·¸å,
ºë¶Ì,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö