「映像を見たんですが、パワーがすごい」藤川阪神は来季さらに最強打線に？ 佐藤輝明も絶賛、合流期待される“ニューホープ”の存在感
今季打撃二冠の佐藤輝明も新たな逸材に期待を寄せている(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
阪神の主砲、佐藤輝明が12月7日に放送された「すぽると！」（フジテレビ系列）に生出演、次世代の後輩の活躍に太鼓判を押すシーンがあった。
【動画】甲子園の夜空に待った確信弾 佐藤輝明の歴史的な40号をチェック
この日はスタジオに生出演し、次世代の最強打者候補を聞かれると、今年の阪神ドラフト1位、即戦力内野手として評価の高い立石正広（22＝創価大）の名前を挙げた。
「映像を見たんですけど、パワーがすごいなと。逆方向に放りこんだりしているのをみたので」と今後が楽しみとコメント。
十分活躍できる技術、パワーもあるとしながら、タイプ的には同じ右打者で今季佐藤輝とともにチームを支えた右の大砲、23本塁打、89打点をマークした森下翔太を彷彿させるとした。
自身は今季40本塁打、102打点と圧巻の成績でセ・リーグの本塁打、打点の打撃二冠に輝いた。
この日は番組内で紹介されたプロ野球選手が選ぶ「2025年 100人分の1位 打撃部門」で近藤健介（ソフトバンク）と並んで21票を獲得、トップを分け合うなど、多くの打者の目標ともなっている。
佐藤輝に関しては森下とともに来年3月に行われるWBCへの出場も期待されている。日本が誇る長距離砲のさらなる飛躍に熱視線が向けられそうだ。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］
