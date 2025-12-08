「映像を見たんですが、パワーがすごい」藤川阪神は来季さらに最強打線に？　佐藤輝明も絶賛、合流期待される“ニューホープ”の存在感

今季打撃二冠の佐藤輝明も新たな逸材に期待を寄せている(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

阪神の主砲、佐藤輝明が12月7日に放送された「すぽると！」（フジテレビ系列）に生出演、次世代の後輩の活躍に太鼓判を押すシーンがあった。

この日はスタジオに生出演し、次世代の最強打者候補を聞かれると、今年の阪神ドラフト1位、即戦力内野手として評価の高い立石正広（22＝創価大）の名前を挙げた。

「映像を見たんですけど、パワーがすごいなと。逆方向に放りこんだりしているのをみたので」と今後が楽しみとコメント。

十分活躍できる技術、パワーもあるとしながら、タイプ的には同じ右打者で今季佐藤輝とともにチームを支えた右の大砲、23本塁打、89打点をマークした森下翔太を彷彿させるとした。