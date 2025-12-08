『小説 仮面ライダーリバイス』発売 前田拳太郎＆日向亘＆井本彩花の五十嵐三兄弟が久しぶりの3ショットでファン歓喜「大人になってる」
仮面ライダー生誕50周年記念作品の『仮面ライダーリバイス』（2021年）の『小説 仮面ライダーリバイス』（著・原作：木下半太、石ノ森章太郎）が来年2月2日に講談社から発売となる。テレビマガジンの公式Xでは、五十嵐三兄妹の3ショットが公開となった。
公式Xでは、「先日、小説仮面ライダーリバイスの取材で、なんと五十嵐三兄妹のお三方にご協力いただきました！」と前田拳太郎（五十嵐一輝／仮面ライダーリバイ役）、日向亘（五十嵐大二／仮面ライダーライブ役）、井本彩花（五十嵐さくら／仮面ライダージャンヌ）の3ショットを公開。「本当にありがとうございました。この時の取材の様子は、随時さまざまなかたちでアップされる予定です。お楽しみに」と伝えていた。
ファンは「よく集まってくれる兄妹」「大人になってる」と反応していた。
■『小説 仮面ライダーリバイス』あらすじ
悪魔崇拝組織・デッドマンズの野望を阻止すべく設立された政府特務機関・フェニックスが開発したリバイスシステム。
その適合者として選ばれたのは、五十嵐家の長男・五十嵐一輝だった…が、もしそうでなかったら、はたして……!?
本編では描かれなかった、さまざまな「if」。五十嵐三兄妹を待ち受ける運命は、天国か地獄か？
本編の脚本を担当した、鬼才・木下半太が描く、仮面ライダーリバイス、とある一つの世界線！
