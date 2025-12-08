µÜÆâ¥¿¥«¥æ¥¡¢¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¥é¥¤¥Ö¤òµÙ±é¡¡¸½ºß¤ÏÍÆÂÖ¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK RX¡Ù¤ä¥ì¥¹¥¥å¡¼¥Ý¥ê¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö
¡¡²Î¼ê¡¦µÜÆâ¥¿¥«¥æ¥¡Ê70¡Ë¤Î»öÌ³¶É¤ÎX¤¬8Æü¡¢9Æü¤Ë¹¹¿·¡£¸½ºß¤ÎµÜÆâ¤ÎÂÎÄ´¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅö»þ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤éÇ®¶¸Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK¡Ù
¡¡8Æü¤Ë¼çºÅ¤¹¤ë¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤á¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Áå«Î¹ÈÖ³°ÊÔ¡Á¡Ù¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬»öÌ³¶É¤ÎX¤Ç¡ÖµÜÆâ¥¿¥«¥æ¥¤¬²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢µÞ¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î½Ð±é¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡Ö¤Ê¤ª¥é¥¤¥Ö¤Ï»³²¼Í¥¤µ¤ó¡¢Ãæ»³¹¬°ì¤µ¤ó¤Î¤ªÆó¿Í¤Ç³«ºÅ¤òÃ×¤·¤Þ¤¹¡£µÜÆâ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ê§¤¤Ìá¤·¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Livepocket¤«¤é¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤À¤ÊÖ¶â¼êÂ³¤¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ëÃæ¡¢9Æü¤Ë¤âX¤¬¹¹¿·¡£¡Ú¸æÎé¤ÈÊó¹ð¡Û¤È¤·¡ÖºòÆü¤Ï³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ì»þ¤Ï¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿ÍÆÂÖ¤âÍî¤ÁÃå¤¡¢º£¤Ï²óÉü¤Ë¤à¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LIVEÅöÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÈ¯É½¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¡ÖÍ½Äê¤·¤Æ¤¿°¤º´¥öÃ«¥í¥Õ¥È¤Ç¤ÎLIVE¤ÏµÜÆâÉÔºß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»³²¼Í¥¤µ¤óÃæ»³¹¬°ì¤µ¤ó¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢Åö½é¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÁ´¶Ê¡¢²ñ¾ì¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë²Î»ì¤ò¤À¤·¡¢³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç¹ç¾§¤È¤Ê¤ê¡ÄÇ®¤¯Í¥¤·¤¤LIVE¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤ÎÀ¼¤¬µÜÆâ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤¦¤«¡¢¤É¤¦¤«¡¢¤ªÂç»ö¤Ë¡Ä¡×¡ÖÂç»ö¤Ë»ê¤é¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÜÆâ¤Ï¡¢¡ØÄ¶ÅÅ»Ò¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥ó¡Ù¡Ê1984Ç¯¡Ë¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK RX¡Ù¡Ê1988Ç¯¡Ë¡¢¥ì¥¹¥¥å¡¼¥Ý¥ê¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ØÆÃ·Ù¥¦¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡Ù¡Ê1990Ç¯¡Ë¡¢¡ØÆÃµß»ØÎá¥½¥ë¥Ö¥ì¥¤¥ó¡Ù¡Ê1991Ç¯¡Ë¡¢¡ØÆÃÁÜ¥¨¥¯¥·¡¼¥É¥é¥Õ¥È¡Ù¡Ê1992Ç¯¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅö»þ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤éÇ®¶¸Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK¡Ù
¡¡8Æü¤Ë¼çºÅ¤¹¤ë¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤á¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Áå«Î¹ÈÖ³°ÊÔ¡Á¡Ù¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬»öÌ³¶É¤ÎX¤Ç¡ÖµÜÆâ¥¿¥«¥æ¥¤¬²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢µÞ¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î½Ð±é¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡Ö¤Ê¤ª¥é¥¤¥Ö¤Ï»³²¼Í¥¤µ¤ó¡¢Ãæ»³¹¬°ì¤µ¤ó¤Î¤ªÆó¿Í¤Ç³«ºÅ¤òÃ×¤·¤Þ¤¹¡£µÜÆâ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ê§¤¤Ìá¤·¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Livepocket¤«¤é¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤À¤ÊÖ¶â¼êÂ³¤¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤¦¤«¡¢¤É¤¦¤«¡¢¤ªÂç»ö¤Ë¡Ä¡×¡ÖÂç»ö¤Ë»ê¤é¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÜÆâ¤Ï¡¢¡ØÄ¶ÅÅ»Ò¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥ó¡Ù¡Ê1984Ç¯¡Ë¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK RX¡Ù¡Ê1988Ç¯¡Ë¡¢¥ì¥¹¥¥å¡¼¥Ý¥ê¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ØÆÃ·Ù¥¦¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡Ù¡Ê1990Ç¯¡Ë¡¢¡ØÆÃµß»ØÎá¥½¥ë¥Ö¥ì¥¤¥ó¡Ù¡Ê1991Ç¯¡Ë¡¢¡ØÆÃÁÜ¥¨¥¯¥·¡¼¥É¥é¥Õ¥È¡Ù¡Ê1992Ç¯¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£