お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が8日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）を欠席した。番組冒頭、MCの武田真一アナウンサーが「DayDay．スタートです」と番組を始め「今日はですね、実は山ちゃんが体調不良でお休みだということで」と欠席理由を説明。シソンヌ長谷川忍ら月曜出演陣から「お大事に」の声がかかった。

武田アナが「山ちゃん、見て…、見てなくていいですよね、今日は。待ってますので」とエールを送った。

山里は7日午後6時15分にX（旧ツイッター）を更新しており、古舘伊知郎が東京・EXシアター六本木で7日に開いたトークライブ「古舘伊知郎トーキングブルース 2025」の写真を添付し、「くらうって分かってて行ったのにめちゃくちゃくらった…もうっ」とポストしていた。その後、古舘伊知郎チャンネルのXがポストしたトーキングブルース来場者への御礼の文面をリポストした後、更新されていない。

DayDay．の番組公式Xは8日の放送開始直後の午前9時3分に「本日山ちゃんは体調不良でお休みです お大事にゆっくり休んでくださいね」とポストしている。