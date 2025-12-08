板谷由夏、子どもの“反抗期”乗り切った方法明かす「やりやすくなった」
俳優の板谷由夏（50）が、8日放送のフジテレビ系情報番組『ノンストップ！』（前9：50〜11：25）に出演。思春期の子どもへの“対処法”を明かした。
【写真】「ぐーんと大きくなりましたね」息子2人の夏休みショットを公開した板谷由夏
番組は「17歳＆13歳男子のママ」として板谷のエピソードを紹介。「食べ盛りの男子2人に毎日重量級のお弁当を作っている！2人合わせて1.5Kg！！」「反抗期は『ホルモンのせい』で乗り切る」など紹介した。
板谷は子どもの思春期について「長男の時に面喰っちゃって…」と話し、「次男のときには『すべてホルモンというもので左右されているから。あなたのせいじゃない』というのを言って」と説明した。
後日、イライラした子どもから「ママこれはホルモンのせいなの？」と言われ、「受け入れてくれて。（子育てが）やりやすくなった」と振り返り。さらに50歳となり「私自身も（ホルモンに）左右されている時期なので」と、自身の対策についても明かした。
また、仕事と子育ての両立について「できないことは『できない！』と言うこと」とも説明。「例えば、お茶碗を洗わないで寝ちゃうこと。今まではダメだと思ってた」と回顧。「ちゃんとやらなきゃいけないと思っていた時期があったんですけど、やらなきゃいけないことはないと」と割り切るようになり、「最後まで起きてなきゃいけないとかね。子どもが寝て、明日の準備してとかお片付けとかして、最後に寝るとか。そうしなきゃいけないと思ってたけど、全然最近は1番に寝る」と宣言した。
板谷の子育てにSNSでは「勉強になるー！すごくこういうママ友そばにいてほしい相談したい笑」などのコメントが寄せられた。
【写真】「ぐーんと大きくなりましたね」息子2人の夏休みショットを公開した板谷由夏
番組は「17歳＆13歳男子のママ」として板谷のエピソードを紹介。「食べ盛りの男子2人に毎日重量級のお弁当を作っている！2人合わせて1.5Kg！！」「反抗期は『ホルモンのせい』で乗り切る」など紹介した。
板谷は子どもの思春期について「長男の時に面喰っちゃって…」と話し、「次男のときには『すべてホルモンというもので左右されているから。あなたのせいじゃない』というのを言って」と説明した。
また、仕事と子育ての両立について「できないことは『できない！』と言うこと」とも説明。「例えば、お茶碗を洗わないで寝ちゃうこと。今まではダメだと思ってた」と回顧。「ちゃんとやらなきゃいけないと思っていた時期があったんですけど、やらなきゃいけないことはないと」と割り切るようになり、「最後まで起きてなきゃいけないとかね。子どもが寝て、明日の準備してとかお片付けとかして、最後に寝るとか。そうしなきゃいけないと思ってたけど、全然最近は1番に寝る」と宣言した。
板谷の子育てにSNSでは「勉強になるー！すごくこういうママ友そばにいてほしい相談したい笑」などのコメントが寄せられた。