ポップピアニストのハラミちゃんが7日、都内で、「全国ピアノツアー2025 THE FINAL！！」を行った。

5月からスタートした、19都市21公演の最終公演。「この日を本当に楽しみにしておりました。全国ツアーの集大成をお見せしたいと思います」と宣言し、5000人の観客を前に華麗に演奏した。

オリジナル楽曲「虹」のバンドバージョンを初披露し、自身のYouTubeでコラボレーションしていた夏川りみ（52）とのサプライズ共演で「涙そうそう」「上を向いて歩こう」も披露した。

同ツアーでは事前に、演奏してほしい楽曲のリクエストと、その理由を募集した。約5000件もの応募があったといい、ハラミちゃんが「名曲配達人」としてさまざまな世代の楽曲を演奏した。数多くのリクエストに驚きつつ、「名曲は世代を超えて伝わる」としみじみ。「1曲がこんなにも人を救っているんだ」と実感したといい、「人の思いが乗っかったコンサートになった」と語った。

ステージでは、来年4月より2回目の47都道府県ツアーを開催することも発表した。

また、1月にフランス・パリで公演を行うことも公表されており、「ジャパニーズカルチャーを、音と絡ませて表現しようと思っている」と意気込みを語った。