¡ÚÆÈ¼«¡Û¡Ö¿´¤âÂÎ¤â¡ÄÁ´Éô¥Ü¥í¥Ü¥í¡×¡¡¸øÎ©¹â¹»¶µÍ¡¤¬¹»Ä¹¤ò·º»ö¹ðÁÊ¡¡Æ±Î½¤«¤é¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤òÄ´ºº¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿¦¸¢ÍðÍÑ¤ÈÁÊ¤¨
¡¡Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Î¸øÎ©¹â¹»¤ÎÃËÀ¶µÍ¡¡Ê40Âå¡Ë¤¬¡¢Æ±Î½¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·ÁÊ¤¨¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÄ´ºº¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ8Æü¡¢¹»Ä¹¤ò¸øÌ³°÷¿¦¸¢ÍôÍÑ¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ðÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¾µÜ»Ô¤Ë¤¢¤ë¸øÎ©¹â¹»¤ÎÃËÀ¶µÍ¡¤Ï2021Ç¯4·î°Ê¹ß¡¢¶µ²Ê¼çÇ¤¤«¤é²áÅÙ¤Ê¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¡×¤òÈ¯¾É¡£ÍâÇ¯4·î¤«¤éµÙ¿¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃËÀ¶µÍ¡¤Ï2024Ç¯5·î°Ê¹ß¡¢¶µ²Ê¼çÇ¤¤Î¹Ô°Ù¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¹»Ä¹¤Ë²¿ÅÙ¤âÄ´ºº¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹»Ä¹¤Ï¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÄ´ºº¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¶µÍ¡¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤òÄ´ºº¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¿¦¸¢¤ÎÍðÍÑ¤Ç¡¢Éü¿¦¤¹¤ë¸¢Íø¤òË¸³²¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ8Æü¡¢¹»Ä¹¤ò¸øÌ³°÷¿¦¸¢ÍôÍÑ¤Îµ¿¤¤¤ÇÊ¼¸Ë¸©·ÙÀ¾µÜ½ð¤Ë·º»ö¹ðÁÊ¤·¡¢¼õÍý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÎ¤â¿´¤â¡¢¿ÍÀ¸¤âÀ¸³è¤âÁ´Éô¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£Á´¤¯µö¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÊÃËÀ¶µÍ¡¡Ë
¡¡¹ðÁÊ¤ò¼õ¤±¤Æ¹»Ä¹¤Ï¡Ö¹ðÁÊ¾õ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï²¿¤â¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£