お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（47）が8日放送のニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）で、7日に放送された「アサヒビール スマドリ THE MANZAI 2025 マスターズ」の舞台裏を明かした。

お笑いタレントのビートたけしが最高顧問を務めるフジテレビ「アサヒビール スマドリ THE MANZAI 2025 マスターズ」は、人気と実力を兼ね備えた漫才の名手が一堂に会する、年に一度の漫才最高峰の祭典。今年は全22組が漫才を披露した。

塙は「前から言ってたんですけど、今年の僕らのネタは、独演会でやった時事ネタ」と解説。「ちょっとテレビだと難しいだろうなっていうネタ」だったが、「120パーセントやらせてください」と“志願”。「（ビート）たけしさんもいらっしゃるし、ナイナイさんももちろんいらっしゃるし。あとやっぱりライブなのでお客さんを笑わせたい」といい、本来は25分ながら「短いネタをやってカットされるよりは」と12分に調整し、「編集で5分にしてください」と打ち合わせしていたという。

そしてオンエアを見た塙は「見事な編集だった」と絶賛。相方の土屋伸之も「素晴らしかったですね」と褒め称えたが、塙は「ゴメンナサイ、やってない俺が言うのはアレだけど」と前置きしながら「大変だったし、（でも）楽しかっただろうなって」とスタッフの心境を想像。「パズルを組み立てるように。フジテレビの演芸のスタッフは楽しかっただろうなって」と思いやった。

これに土屋が「本当のは、放送できないだろうなっていうような名前とか、めちゃくちゃ言ってますから」と補足。塙は「あんなもんじゃない。一部が使われてて“ナイツが攻めてる”ってなってましたけど、そんなもんじゃないですからね」と振り返り、「独演会に来てもらったり配信を見てもらったら分かるけど、物足りないですよ、THE MANZAIは。ネットを見てたら“面白かったよ”っていう声もあるけど」とも。

しかし土屋が「使えるはずがないのに、やらせてもらっちゃってる時点でおかしいですよ、ホントはね。それをうまく切って繋いでああやってやってくれたっていうのは」と改めて感心すると、塙は「もっと言うと、順番も変えてる」とネタ中の話題が入れ替わっていたことを告白。「要するに鬼滅の刃（やいば）の話を後に持っていってるんだけど、あれホントは最初のほうにやってたりする。それを昨日見たら、オチの前に分からないようにうまく編集してくれてるのよ」と明かし、「だからまあ、フェイク動画なんです」と笑わせていた。