Ç°´ê¤ÎÉôÄ¹¤Ë¾º¿Ê¡ª¤Ç¤â¡ÖÂç´ë¶È¡×¤Ç²ÝÄ¹¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Äï¤è¤ê¤â¡Ö300Ëü±ß¡×Ç¯¼ý¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬È¯³Ð¡ÄÇ¯¼ý¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©

´ë¶Èµ¬ÌÏ¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ëÇ¯¼ý¡§Åý·×¤¬¼¨¤¹¡ÈÌò¿¦º¹¤è¤ê´ë¶Èº¹¡É
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç´ë¶È¡Ê´ë¶Èµ¬ÌÏ1000¿Í°Ê¾å¡Ë¤Î²ÝÄ¹µé¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï1025Ëü7600±ß¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¾®´ë¶È¡Ê´ë¶Èµ¬ÌÏ10～99¿Í¡Ë¤ÎÉôÄ¹µé¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï740Ëü1400±ß¤Ç¡¢300Ëü±ß¶á¤¤º¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìò¿¦¤È¤·¤Æ¤ÏÉôÄ¹¤ÎÊý¤¬¾å°Ì¤Ç¤â¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¤¤Û¤ÉµëÍ¿¥Æー¥Ö¥ë¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²ÝÄ¹µé¤Ç¤â¹â¿å½à¤Î¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ç¯¼ýº¹¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤ä¶È¼ï¡¢¼ý±×´ðÈ×¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ã±½ã¤ËÄï¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ¯¼ý¤¬Äã¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÃÇ¤¸¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«¼Ò¤ÎµëÍ¿ÂÎ·Ï¤ä¾ºµëÀ©ÅÙ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Î²ñ¼Ò¤ÇÇ¯¼ý¥¢¥Ã¥×¤Ï²ÄÇ½¤«¡§¾º³Ê¡¦°ÛÆ°¡¦À®²Ì¤Ç¾å¾º¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤â
´ë¶Èµ¬ÌÏ¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½¿¦¤ÇÇ¯¼ý¤¬¿¤Ó¤ëÍ¾ÃÏ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉôÄ¹¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤ÎÉ¾²Á¼¡Âè¤ÇÌò¿¦¼êÅö¤ä´ðËÜµë¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢À®²Ì¤äÀìÌçÀ¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤ÇÊó½·¤¬¾å¤¬¤ë¡ÖÀ®²Ì·¿ÄÂ¶âÀ©ÅÙ¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ê¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¾ºµë¤ÎÆ»¤¬³«¤±¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ÒÆâ°ÛÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ý±×À¤Î¹â¤¤ÉôÌç¤Ë°Ü¤ì¤Ð¡¢¶ÈÀÓÉ¾²Á¤¬Êó½·¤ØÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤ä´ë¶ÈÇ¯¶â¤Ê¤É¡¢¶â³Û°Ê³°¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´Þ¤áÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Å¾¿¦¤ÇÇ¯¼ý¤ò¾å¤²¤ë¾ì¹ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¡§Â¨ÀïÎÏÀ¤È»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬¸°
ÂçÉý¤ÊÇ¯¼ý¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¾ì¹ç¡¢Å¾¿¦¤¬ÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤ËÂç´ë¶È¤Ç¤ÏµëÍ¿¥Ùー¥¹¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÃæÅÓºÎÍÑ¤Ç¤â´ÉÍý¿¦¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤è¤ê¹â¤¤Ç¯¼ý¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Å¾¿¦¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹â¼ýÆþ¤Î´ÉÍý¿¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÂ¨ÀïÎÏÀ¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÉéÃ´¤äÅ¬±þ¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£40Âå°Ê¹ß¤ÎÅ¾¿¦¤ÏÇ¯¼ý¥¢¥Ã¥×¤ËÀ®¸ù¤¹¤ëÎã¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢´õË¾¾ò·ï¤È»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÇ¯¼ý¤¬²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¯¼ý¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤»¤º¡¢¶È³¦Æ°¸þ¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹À¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥¥ë¤È¤ÎÁêÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Áí¹çÅª¤Ê¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Âç´ë¶È¤Î²ÝÄ¹¤È¾®´ë¶È¤ÎÉôÄ¹¤ÇÇ¯¼ý¤ËÌó300Ëü±ß¤Îº¹¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¸øÅªÅý·×¤«¤é¸«¤Æ¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥±ー¥¹¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç´ë¶Èµ¬ÌÏ¤Ë¤è¤ëÄÂ¶â¹½Â¤¤Î°ã¤¤¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸½¿¦¤ÇÀ®²Ì¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÇ¯¼ý¤¬¿¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÉý¤ÊÇ¯¼ý¥¢¥Ã¥×¤òË¾¤à¤Ê¤éÅ¾¿¦¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÊýË¡¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Å¾¿¦¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤âÈ¼¤¦¤¿¤á¡¢¥¹¥¥ë¤äÆ¯¤Êý¤Î´õË¾¡¢¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤òÇÄ°®¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎÁªÂò»è¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤éÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¿ÊÏ©¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー