¤Ò¤í¤æ¤¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í¤Ë»ýÏÀ¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«½¸¤Þ¤ë
¡¡¼Â¶È²È¤Î¤Ò¤í¤æ¤¤³¤ÈÀ¾Â¼ÇîÇ·»á¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ»ýÏÀ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ò¤í¤æ¤¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¦À¾Â¼¤æ¤«¤µ¤ó £²¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡6Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¡È»æ¡É¤Î¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªÊÆ·ô¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ËÉ³ÉÕ¤±¤ì¤Ð°Â¤¯½ÐÍè¤ë¤Î¤Ë¡×¤Ê¤É¤È»ýÏÀ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ËÉ³¤Å¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ñÌ±¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¸½¼Â¼Ò²ñ¤Ï¡¢Æ¬¤Î°¤¤¿Í¡¦ÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬Â»¤ò¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£¤³¤Î°Õ¸«¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ò¤í¤æ¤¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¦À¾Â¼¤æ¤«¤µ¤ó £²¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡6Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¡È»æ¡É¤Î¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªÊÆ·ô¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ËÉ³ÉÕ¤±¤ì¤Ð°Â¤¯½ÐÍè¤ë¤Î¤Ë¡×¤Ê¤É¤È»ýÏÀ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ËÉ³¤Å¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ñÌ±¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¸½¼Â¼Ò²ñ¤Ï¡¢Æ¬¤Î°¤¤¿Í¡¦ÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬Â»¤ò¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£¤³¤Î°Õ¸«¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£