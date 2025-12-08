½Ü¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢Èþ½÷¤¬¶¥±é¡ª¡¡¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¡È¥Ï¥«¥Ê·ÏÈþ¾¯½÷¡É
¡¡¡Ö½µ´©SPA!¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¼Ì¿¿½¸¥·¥ê¡¼¥º¡Ø½Ü»£GIRL Vol.27¡Ù¤¬¡¢º£Æü8Æü¤ËÈ¯Çä¡£ËÜºî¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºÂè27ÃÆ¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤â6¿Í¤Î½Ü¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¤òÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç·ÇºÜ¤¹¤ë¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½Ü¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢Èþ½÷¤¬¶¥±é¡ª¡¡¡Ø½Ü»£GIRL Vol.27¡Ù¤è¤ê¸ø³«¥«¥Ã¥È
¡¡É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¥Ï¥«¥Ê·ÏÈþ¾¯½÷¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öyosugala¡Ê¥è¥¹¥¬¥é¡Ë¡×¤Î¼®¸«¤Þ¤È¤¤¡£°Å»¦¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥·¥¹¥¿¡¼¤ò±é¤¸¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê»Ñ¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Î¢É½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤Î¥À¥ó¥¹¡×¤Î±üÄÅ¥Þ¥ê¥ê¡£¤¿¤ï¤ï¤Ê¡È¥Þ¥ê¥Á¥Á¡É¤òÉð´ï¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹Èà½÷¤Î¶Ë¾å¥Ü¥Ç¥£¤¬ÇÒ¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿ûÃ«²Æ»Ò¡Êideal peco¡Ë¡¢°Ë¿¥¤Õ¤¦¹á¡ÊPeel the Apple¡Ë¡¢ÉÄ²Ã·ëºÚ¡Ê·î¤ËÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¾¯½÷Ã£¤Ï°ìÂÎ²¿¤ò¸«¤¿¤Î¤«...¡Ë¡¢¤Ï¤Î¤ó¤Þ¤æ¡ÊINUWASI¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥¢¥¤¥É¥ëº×¤ê¡É¤Ê°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼®¸«¤Þ¤È¤¤¡Êyosugala¡Ë¡§ÃË¤Î¥Ï¡¼¥È¤òÁÀ¤¤·â¤Á¡ª
¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2022Ç¯¡¢¥í¥Ã¥¯·Ï¥é¥¤¥Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦yosugala¡Ê¥è¥¹¥¬¥é¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡È¥Ï¥«¥Ê·ÏÈþ¾¯½÷¡É¤Î°ÛÌ¾¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤È²ÎÀ¼¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¡£¤Ê¤ó¤È¡Ö°Å»¦¼Ô¡×¡Ê¥¢¥µ¥·¥ó¡Ë¤ËÊ±¤·¤¿¥·¥å¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¡ª¡¡¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥¹¥¿¡¼Éþ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢Àå¤Ç¥Ê¥¤¥Õ¤òçÓ¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¶¸µ¤¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÅ¸³«¤âÉÕ¤¤â¤Î¡ª¡¡Èþ¤·¤¤È©¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÏÇ¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¼ê¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤¹ÍÍ»Ò¤¬ÌÑÁÛ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡ª
¡¡Â«¤Î´Ö¤ÎµÙÂ©¾ìÌÌ¤âÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤«¤é¡¢¿§¤ó¤ÊÉÕ¤Êª¤òÊ§¤¦¤«¤ÎÍÍ¤ËÆþÍá¥·¡¼¥ó¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶µ²ñ¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÑéÌÜ¤»¤è¡ª¡¡¥¢¡¼¥á¥ó!!
¢£±üÄÅ¥Þ¥ê¥ê¡Ê¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤Î¥À¥ó¥¹¡Ë¡§¡È¥Þ¥ê¥Á¥Á¡É¤Î¼«Á³Èþ
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤Î¥À¥ó¥¹¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¡Ö¥Þ¥ê¥Á¥Á¡×¤òÉð´ï¤Ë³Æ»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë±üÄÅ¥Þ¥ê¥ê¡£ºÇ¶¯¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤à¥Þ¥ê¥Á¥Á¡É¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¥Ð¥¹¥È¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¼ý¤Þ¤ê¤¤ì¤Ê¤¤à¥Þ¥ê¥Á¥Á¡É¤ÎÃÆÎÏ¤ò¡¢¶áµ÷Î¥¤Ç·ã¼Ì¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡ª¡¡¤â¤Ï¤ä¥¢¡¼¥Èµé¤ÎÈþËÆ¤òÉ½¸½¤¹¤Ù¤¯ÂÀÍÛ¸÷¤â³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ë¤ÇÄ¦¹ïºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ÇÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¿Ê²½¤¹¤ëà¥Þ¥ê¥Á¥Á¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤¼¤ÒÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¡ª
¢£¿ûÃ«²Æ»Ò¡Êdeal peco¡Ë¡§Î¹´Û¤Ç±ð¤ä¤«¤Ë
¡¡2023Ç¯¤è¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öideal peco¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¡Æ21Ç¯¤Ë¡Ö½©¤ÎTGIF ½µ¥×¥ì¾Þ¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢º£¸å¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¡£ÁÖ¤ä¤«À¶Á¿¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤È¶¦¤Ë¡¢¶Ë¾å¥Ü¥Æ¥£¤òÉ÷¾ð¤¢¤ëÎ¹´Û¤ÇÂ¸Ê¬¤ËÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡ÆÏ¤¤¤¿¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢³¤¿åÍá¾ì¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ëÌµ¼Ùµ¤¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¡¢±ð¤ä¤«¤ÊÍá°á»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¹Ôµ·¤è¤¯¤«¤±Åò¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¿åÃå¤Ç¤ÎÆþÍá»Ñ¤âÌÜ·â½ÐÍè¤ë¡£¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¡ª
¡¡¡Ø½Ü»£GIRL Vol.27¡Ù¤ÏÉÞ·¬¼Ò¤è¤ê12·î8ÆüÈ¯Çä¡£²Á³Ê¤Ï1980±ß¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½Ü¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢Èþ½÷¤¬¶¥±é¡ª¡¡¡Ø½Ü»£GIRL Vol.27¡Ù¤è¤ê¸ø³«¥«¥Ã¥È
¡¡É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¥Ï¥«¥Ê·ÏÈþ¾¯½÷¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öyosugala¡Ê¥è¥¹¥¬¥é¡Ë¡×¤Î¼®¸«¤Þ¤È¤¤¡£°Å»¦¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥·¥¹¥¿¡¼¤ò±é¤¸¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê»Ñ¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿ûÃ«²Æ»Ò¡Êideal peco¡Ë¡¢°Ë¿¥¤Õ¤¦¹á¡ÊPeel the Apple¡Ë¡¢ÉÄ²Ã·ëºÚ¡Ê·î¤ËÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¾¯½÷Ã£¤Ï°ìÂÎ²¿¤ò¸«¤¿¤Î¤«...¡Ë¡¢¤Ï¤Î¤ó¤Þ¤æ¡ÊINUWASI¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥¢¥¤¥É¥ëº×¤ê¡É¤Ê°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼®¸«¤Þ¤È¤¤¡Êyosugala¡Ë¡§ÃË¤Î¥Ï¡¼¥È¤òÁÀ¤¤·â¤Á¡ª
¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2022Ç¯¡¢¥í¥Ã¥¯·Ï¥é¥¤¥Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦yosugala¡Ê¥è¥¹¥¬¥é¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡È¥Ï¥«¥Ê·ÏÈþ¾¯½÷¡É¤Î°ÛÌ¾¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤È²ÎÀ¼¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¡£¤Ê¤ó¤È¡Ö°Å»¦¼Ô¡×¡Ê¥¢¥µ¥·¥ó¡Ë¤ËÊ±¤·¤¿¥·¥å¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¡ª¡¡¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥¹¥¿¡¼Éþ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢Àå¤Ç¥Ê¥¤¥Õ¤òçÓ¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¶¸µ¤¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÅ¸³«¤âÉÕ¤¤â¤Î¡ª¡¡Èþ¤·¤¤È©¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÏÇ¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¼ê¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤¹ÍÍ»Ò¤¬ÌÑÁÛ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡ª
¡¡Â«¤Î´Ö¤ÎµÙÂ©¾ìÌÌ¤âÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤«¤é¡¢¿§¤ó¤ÊÉÕ¤Êª¤òÊ§¤¦¤«¤ÎÍÍ¤ËÆþÍá¥·¡¼¥ó¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶µ²ñ¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÑéÌÜ¤»¤è¡ª¡¡¥¢¡¼¥á¥ó!!
¢£±üÄÅ¥Þ¥ê¥ê¡Ê¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤Î¥À¥ó¥¹¡Ë¡§¡È¥Þ¥ê¥Á¥Á¡É¤Î¼«Á³Èþ
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤Î¥À¥ó¥¹¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¡Ö¥Þ¥ê¥Á¥Á¡×¤òÉð´ï¤Ë³Æ»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë±üÄÅ¥Þ¥ê¥ê¡£ºÇ¶¯¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤à¥Þ¥ê¥Á¥Á¡É¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¥Ð¥¹¥È¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¼ý¤Þ¤ê¤¤ì¤Ê¤¤à¥Þ¥ê¥Á¥Á¡É¤ÎÃÆÎÏ¤ò¡¢¶áµ÷Î¥¤Ç·ã¼Ì¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡ª¡¡¤â¤Ï¤ä¥¢¡¼¥Èµé¤ÎÈþËÆ¤òÉ½¸½¤¹¤Ù¤¯ÂÀÍÛ¸÷¤â³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ë¤ÇÄ¦¹ïºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ÇÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¿Ê²½¤¹¤ëà¥Þ¥ê¥Á¥Á¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤¼¤ÒÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¡ª
¢£¿ûÃ«²Æ»Ò¡Êdeal peco¡Ë¡§Î¹´Û¤Ç±ð¤ä¤«¤Ë
¡¡2023Ç¯¤è¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öideal peco¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¡Æ21Ç¯¤Ë¡Ö½©¤ÎTGIF ½µ¥×¥ì¾Þ¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢º£¸å¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¡£ÁÖ¤ä¤«À¶Á¿¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤È¶¦¤Ë¡¢¶Ë¾å¥Ü¥Æ¥£¤òÉ÷¾ð¤¢¤ëÎ¹´Û¤ÇÂ¸Ê¬¤ËÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡ÆÏ¤¤¤¿¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢³¤¿åÍá¾ì¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ëÌµ¼Ùµ¤¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¡¢±ð¤ä¤«¤ÊÍá°á»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¹Ôµ·¤è¤¯¤«¤±Åò¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¿åÃå¤Ç¤ÎÆþÍá»Ñ¤âÌÜ·â½ÐÍè¤ë¡£¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¡ª
¡¡¡Ø½Ü»£GIRL Vol.27¡Ù¤ÏÉÞ·¬¼Ò¤è¤ê12·î8ÆüÈ¯Çä¡£²Á³Ê¤Ï1980±ß¡£