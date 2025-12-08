ËÌ»³¹¨¸÷¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØAKIBA LOST¡Ù¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡¡½é²óÊüÁ÷Æü¤Ï2026.1.13¤Ë
¡¡ËÌ»³¹¨¸÷¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØAKIBA LOST¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¿Ëè½µ²ÐÍË24»þ59Ê¬¡Ë¤Î½é²óÊüÁ÷Æü¤¬¡¢2026Ç¯1·î13Æü¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¥É¥é¥Þ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¡£¥À¥Ö¥ë¼çÂê²Î¤Ï¡¢¤¬¤é¤ê¡ÖAnswer Me¡×¤ÈEast Of Eden¡ÖThe weight of choice¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥²¡¼¥à¡ØAKIBA LOST¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤â¥É¥é¥ÞÈÇ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¥²¡¼¥àÂç¾Þ2025¡×¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Æ±Ì¾¤ÎÄ¹ÊÔ¼Â¼Ì¥²¡¼¥à¤ÎÀ©ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥ÞÈÇ¡£
¡¡13Ç¯Á°¡¢½©ÍÕ¸¶¤Ç6¿Í¤Î¾¯½÷¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿Ì¤²ò·è»ö·ï¡½ÄÌ¾Î¡Ö¥¢¥¥Ð¤Î¿À±£¤·¡×¡£°ìÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦¤Ç¡¢¤½¤Î»ö·ï¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¿·ºî¥²¡¼¥à¡ØAKIBA LOST¡Ù¤Î³«È¯¤ò¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÈÅ·ºÍ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¿·¾ëÂçµ±¡ÊËÌ»³¹¨¸÷¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÈ¯É½¤òµ¡¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÉÔ²Ä²ò¤Ê¼ºí©»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤Î½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ½¸¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤¯¿·¾ë¤ÎËå¡¦¿·¾ë°ª¡¢ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÄ¹Ìç¤³¤³¤Í¡¢¥°¥ë¥á¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¹õ¿ÜË¨¡¢Öà½÷¤Î¿ÀÊÝÀé¿Ò¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÍ·º´¼ãºÚ¡¢¥²¡¼¥àÇÛ¿®¼Ô¤ÎÁÒ¶¶Í¤µ¨Èþ¡£ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¿¥¦¥ó¡È½©ÍÕ¸¶¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê´é¤Ö¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬±é¤¸¤ë¤Ï¤º¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¸½¼Â¤ò¿¯¿©¤·»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¿·¾ë¤ËÆÏ¤¤¤¿¶¼Ç÷ÅÅÏÃ¤È°ª¤Î¼ºí©¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥²¡¼¥à¤Î³«È¯¤òÃæ»ß¤·¤í¡½¡½¤µ¤â¤Ê¤¯¤ÐÈá·à¤Ï·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡×¡£¿·¾ë¤Ï¥²¡¼¥à¤ò´°À®¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©Ãç´Ö¤ò¼é¤ì¤ë¤Î¤«¡©ÈÈ¿Í¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ13Ç¯Á°¤Î¿¿¼Â¤È¤Ï¡©
¡¡¥É¥é¥Þ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¼ç±é¡¦ËÌ»³¹¨¸÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó²Ã¹©¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡£½©ÍÕ¸¶¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤äÎò»Ë¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¥¢¥¤¥Æ¥àÅù¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤¿¡¢ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìËç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥²¡¼¥à¡ØAKIBA LOST¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥Ö¥ë¼çÂê²Î¤Ë¡¢¤¬¤é¤ê¡ÖAnswer Me¡×¤ÈEast Of Eden¡ÖThe weight of choice¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì·èÄê¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢¤¬¤é¤ê¡ÖÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎLADY¡×¤Îµ¯ÍÑ¤â·èÄê¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÌ¤ë3¶Ê¤Ï¡ØAKIBA LOST¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¡ØAKIBA LOST¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¬¤é¤ê¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¤È¥É¥é¥Þ¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜºîÉÊ¡£¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¡ØAnswer Me¡Ù¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡ØÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎLADY¡Ù¤Î2¶Ê¤ò½ñ¤²¼¤í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£Ææ¤¬Ææ¤ò¸Æ¤Ö¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤òÆó¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¡ØAKIBA LOST¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡ÉÁªÂò¡É¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤È¤·¤¿¾Ç¤ê¤ò¤è¤ê°ìÁØ¤«¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡East Of Eden¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦Ayasa¤Ï¡Ö¡È¿ÍÀ¸¤Ï¿ô¡¹¤ÎÁªÂò¤ÎÏ¢Â³¤À¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤Ë¤Ï¡¢°Õ¼±¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤ÊÁªÂò¤¬Ìµ¿ô¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â°ã¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤Èº£¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤ÎÁªÂò¤â¸å²ù¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤Ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëEast Of Eden¤ÎMINA¤Ï¡ÖÍ·º´¼ãºÚÌò¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤ÎÊýÌÌ¤«¤é¤â¡ÖAKIBA LOST¡×¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¥É¥é¥Þ»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÎ×¾ì´¶°î¤ì¤ë±éÁÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØAKIBA LOST¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î13Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË24»þ59Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¡Ú¤¬¤é¤ê¡¢East Of Eden¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¢§¡Ö¤¬¤é¤ê¡×ËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È
¥²¡¼¥à¤È¥É¥é¥Þ¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜºîÉÊ¡£
¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¡ÖAnswer Me¡×¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡ÖÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎLADY¡×¤Î2¶Ê¤ò½ñ¤²¼¤í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£
Ææ¤¬Ææ¤ò¸Æ¤Ö¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤òÆó¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¡ØAKIBA LOST¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡ÉÁªÂò¡É¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤È¤·¤¿¾Ç¤ê¤ò¤è¤ê°ìÁØ¤«¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§¡ÖAyasa¡ÊEast Of Eden¡Ë¡×ËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡ÖAKIBA LOST¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á East Of Eden ¤Î¡ÖThe weight of choice¡×¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡È¿ÍÀ¸¤Ï¿ô¡¹¤ÎÁªÂò¤ÎÏ¢Â³¤À¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤Ë¤Ï¡¢°Õ¼±¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤ÊÁªÂò¤¬Ìµ¿ô¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â°ã¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤Èº£¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤ÎÁªÂò¤â¸å²ù¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¡¼¥à¡ß¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤»î¤ß¤ËÄ©¤àºîÉÊ¤Ë¡¢²»³Ú¤È¤¤¤¦·Á¤Ç´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢»ä¼«¿È¡¢³§ÍÍ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¥É¥é¥Þ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§¡ÖMINA¡ÊEast Of Eden¡Ë¡×ËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È
East Of Eden¤¬¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª
Í·º´¼ãºÚÌò¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤ÎÊýÌÌ¤«¤é¤â¡ÖAKIBA LOST¡×¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª
¥É¥é¥Þ»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÎ×¾ì´¶°î¤ì¤ë±éÁÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹
¥É¥é¥Þ¤â¼çÂê²Î¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥²¡¼¥à¡ØAKIBA LOST¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤â¥É¥é¥ÞÈÇ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¥²¡¼¥àÂç¾Þ2025¡×¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Æ±Ì¾¤ÎÄ¹ÊÔ¼Â¼Ì¥²¡¼¥à¤ÎÀ©ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥ÞÈÇ¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤Î½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ½¸¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤¯¿·¾ë¤ÎËå¡¦¿·¾ë°ª¡¢ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÄ¹Ìç¤³¤³¤Í¡¢¥°¥ë¥á¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¹õ¿ÜË¨¡¢Öà½÷¤Î¿ÀÊÝÀé¿Ò¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÍ·º´¼ãºÚ¡¢¥²¡¼¥àÇÛ¿®¼Ô¤ÎÁÒ¶¶Í¤µ¨Èþ¡£ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¿¥¦¥ó¡È½©ÍÕ¸¶¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê´é¤Ö¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬±é¤¸¤ë¤Ï¤º¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¸½¼Â¤ò¿¯¿©¤·»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¿·¾ë¤ËÆÏ¤¤¤¿¶¼Ç÷ÅÅÏÃ¤È°ª¤Î¼ºí©¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥²¡¼¥à¤Î³«È¯¤òÃæ»ß¤·¤í¡½¡½¤µ¤â¤Ê¤¯¤ÐÈá·à¤Ï·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡×¡£¿·¾ë¤Ï¥²¡¼¥à¤ò´°À®¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©Ãç´Ö¤ò¼é¤ì¤ë¤Î¤«¡©ÈÈ¿Í¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ13Ç¯Á°¤Î¿¿¼Â¤È¤Ï¡©
¡¡¥É¥é¥Þ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¼ç±é¡¦ËÌ»³¹¨¸÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó²Ã¹©¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡£½©ÍÕ¸¶¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤äÎò»Ë¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¥¢¥¤¥Æ¥àÅù¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤¿¡¢ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìËç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥²¡¼¥à¡ØAKIBA LOST¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥Ö¥ë¼çÂê²Î¤Ë¡¢¤¬¤é¤ê¡ÖAnswer Me¡×¤ÈEast Of Eden¡ÖThe weight of choice¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì·èÄê¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢¤¬¤é¤ê¡ÖÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎLADY¡×¤Îµ¯ÍÑ¤â·èÄê¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÌ¤ë3¶Ê¤Ï¡ØAKIBA LOST¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¡ØAKIBA LOST¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¬¤é¤ê¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¤È¥É¥é¥Þ¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜºîÉÊ¡£¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¡ØAnswer Me¡Ù¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡ØÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎLADY¡Ù¤Î2¶Ê¤ò½ñ¤²¼¤í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£Ææ¤¬Ææ¤ò¸Æ¤Ö¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤òÆó¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¡ØAKIBA LOST¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡ÉÁªÂò¡É¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤È¤·¤¿¾Ç¤ê¤ò¤è¤ê°ìÁØ¤«¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡East Of Eden¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦Ayasa¤Ï¡Ö¡È¿ÍÀ¸¤Ï¿ô¡¹¤ÎÁªÂò¤ÎÏ¢Â³¤À¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤Ë¤Ï¡¢°Õ¼±¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤ÊÁªÂò¤¬Ìµ¿ô¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â°ã¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤Èº£¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤ÎÁªÂò¤â¸å²ù¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤Ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëEast Of Eden¤ÎMINA¤Ï¡ÖÍ·º´¼ãºÚÌò¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤ÎÊýÌÌ¤«¤é¤â¡ÖAKIBA LOST¡×¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¥É¥é¥Þ»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÎ×¾ì´¶°î¤ì¤ë±éÁÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØAKIBA LOST¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î13Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË24»þ59Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¡Ú¤¬¤é¤ê¡¢East Of Eden¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¢§¡Ö¤¬¤é¤ê¡×ËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È
¥²¡¼¥à¤È¥É¥é¥Þ¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜºîÉÊ¡£
¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¡ÖAnswer Me¡×¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡ÖÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎLADY¡×¤Î2¶Ê¤ò½ñ¤²¼¤í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£
Ææ¤¬Ææ¤ò¸Æ¤Ö¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤òÆó¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¡ØAKIBA LOST¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡ÉÁªÂò¡É¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤È¤·¤¿¾Ç¤ê¤ò¤è¤ê°ìÁØ¤«¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§¡ÖAyasa¡ÊEast Of Eden¡Ë¡×ËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡ÖAKIBA LOST¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á East Of Eden ¤Î¡ÖThe weight of choice¡×¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡È¿ÍÀ¸¤Ï¿ô¡¹¤ÎÁªÂò¤ÎÏ¢Â³¤À¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤Ë¤Ï¡¢°Õ¼±¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤ÊÁªÂò¤¬Ìµ¿ô¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â°ã¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤Èº£¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤ÎÁªÂò¤â¸å²ù¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¡¼¥à¡ß¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤»î¤ß¤ËÄ©¤àºîÉÊ¤Ë¡¢²»³Ú¤È¤¤¤¦·Á¤Ç´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢»ä¼«¿È¡¢³§ÍÍ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¥É¥é¥Þ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§¡ÖMINA¡ÊEast Of Eden¡Ë¡×ËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È
East Of Eden¤¬¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª
Í·º´¼ãºÚÌò¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤ÎÊýÌÌ¤«¤é¤â¡ÖAKIBA LOST¡×¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª
¥É¥é¥Þ»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÎ×¾ì´¶°î¤ì¤ë±éÁÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹
¥É¥é¥Þ¤â¼çÂê²Î¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª