ÃæÂ¼¿ÎÈþ46ºÐ¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤Ø¤Î¡È¼êºî¤êÊÛÅö¡É¤¬¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö°¦´¶¤¸¤ë¡×¡¡ÊÛÅöÈ¢¤Ï¶Ê¤²¤ï¤Ã¤Ñ¡¡3»ù¤ÎÊì
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡×¤ÎÂçÃÝ°ì¼ù¤ÎºÊ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÃæÂ¼¿ÎÈþ¤¬¡¢8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ãæ³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤Ø¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÂ¼¿ÎÈþ46ºÐ¡¢¡È¼êºî¤êÊÛÅö¡É¤Î¿ô¡¹¤¬¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖºÌ¤êË¤«¡×¡Ê12Ëç¡Ë
¡¡ÃæÂ¼¤Ï2011Ç¯¤ËÂçÃÝ¤È·ëº§¡¢Â©»Ò¤ò2012Ç¯3·î¡¢2015Ç¯9·î¡¢2019Ç¯6·î¤Ë½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë3»ù¤ÎÊì¡£ÎÁÍýÅê¹Æ¤Î¿ô¡¹¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤ªÊÛÅöÈ÷ËºÏ¿¡×¤È¡¢9¼ïÎà¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¸ø³«¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªÊÛÅö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1 ·Ü¤½¤Ü¤íÊÛÅö ¡¡2 ¥¥à¥Á¥Á¥²ÊÛÅö¡¡3 ÆÚ¥¥à¥ÁÊÛÅö¡¡4 Ìµ°õ¥«¥ì¡¼¡õµÁÊì¥Ï¥à¥«¥ÄÊÛÅö¡¡5 ÎäÅà¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ëÊÛÅö¡¡6 ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°ÊÛÅö¡¡ 7 µíÐ§ÊÛÅö¡¡8 ÆÚ¥Ë¥é±ö¾Æ¤¤½¤ÐÊÛÅö¡¡9 ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°ÊÛÅö¡×¤È²òÀâ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡Á¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥»¥ó¥¹È´·²¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢Â¿¿ô¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÃæÂ¼¿ÎÈþ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@nakamura_hitomi_official¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÂ¼¿ÎÈþ46ºÐ¡¢¡È¼êºî¤êÊÛÅö¡É¤Î¿ô¡¹¤¬¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖºÌ¤êË¤«¡×¡Ê12Ëç¡Ë
¡¡ÃæÂ¼¤Ï2011Ç¯¤ËÂçÃÝ¤È·ëº§¡¢Â©»Ò¤ò2012Ç¯3·î¡¢2015Ç¯9·î¡¢2019Ç¯6·î¤Ë½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë3»ù¤ÎÊì¡£ÎÁÍýÅê¹Æ¤Î¿ô¡¹¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤ªÊÛÅöÈ÷ËºÏ¿¡×¤È¡¢9¼ïÎà¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¸ø³«¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªÊÛÅö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1 ·Ü¤½¤Ü¤íÊÛÅö ¡¡2 ¥¥à¥Á¥Á¥²ÊÛÅö¡¡3 ÆÚ¥¥à¥ÁÊÛÅö¡¡4 Ìµ°õ¥«¥ì¡¼¡õµÁÊì¥Ï¥à¥«¥ÄÊÛÅö¡¡5 ÎäÅà¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ëÊÛÅö¡¡6 ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°ÊÛÅö¡¡ 7 µíÐ§ÊÛÅö¡¡8 ÆÚ¥Ë¥é±ö¾Æ¤¤½¤ÐÊÛÅö¡¡9 ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°ÊÛÅö¡×¤È²òÀâ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡Á¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥»¥ó¥¹È´·²¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢Â¿¿ô¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÃæÂ¼¿ÎÈþ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@nakamura_hitomi_official¡Ë