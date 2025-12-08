´ñÀ×¤Î43ºÐ¡¦»³Àî·ÃÎ¤²Â¡¢¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤¬¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¡¡2»ù¤ÎÊì
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³Àî·ÃÎ¤²Â¤¬¡¢8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È´ñÀ×¤Î43ºÐ¡É»³Àî·ÃÎ¤²Â¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡È¥°¥é¥Ó¥¢»Ñ¡É¤â¡Ê12Ëç¡Ë
¡¡°ìºòÇ¯¡¢Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À»³Àî¡£SNS¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ»Ñ¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£Çò¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤È¡¢¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤¿âÁ¤·¤¤¾Ð´é¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»³Àî ·ÃÎ¤²Â¡Ê¤ä¤Þ¤«¤ï ¤¨¤ê¤«¡Ë
1982Ç¯3·î7Æü¡¢´ä¼ê¸©À¹²¬»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤Î43ºÐ¡£90Ç¯Âå¤è¤ê»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¡£2007Ç¯2·î¤Ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥â¥ó¥¥Ã¥¡¼¡Ê¸½¡§¤ª¤µ¤ë¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢2010Ç¯3·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò¡¢2013Ç¯3·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö»³Àî·ÃÎ¤²Â¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@erika_3_official¡Ë
