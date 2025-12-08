「マッツはサッカーとマクドナルド、孫と犬を愛する、ちょっとだらしない男です」と「ハンニバル」製作者が紹介

マッツ・ミケルセン主演のドラマ「HANNIBAL／ハンニバル」を手がけ、新作ホラー映画『ダスト・バニー（原題：Dust Bunny）』で再びミケルセンとタッグを組んだブライアン・フラー。異なる作品でのミケルセンとの再会、ハンニバルと今回の役との違いについて、米に語っている。

『ダスト・バニー』は、ベッドの下に潜むモンスターに家族を食べられたと信じる少女が、“好奇心旺盛な隣人”（ミケルセン）に助けを求める物語。ところが、その隣人の正体は腕利きの殺し屋で、少女の両親が自分を狙う暗殺者グループによって誤って殺された可能性があると確信する。

フラーはミケルセンとの再タッグについて「解放的でした。マッツとハンニバルは全く違う人間でしたからね」と語り、次のように続けている。

「マッツはサッカーとマックリブ（マクドナルドのメニュー）を好み、孫と犬を愛する、ちょっとだらしない男なんです。ハンニバルほど洗練されていないし、気取ってもいない。」

一方、『ダスト・バニー』で演じる“隣人”は、よりマッツに素顔に近いキャラクターだという。

「マッツにずっと近いキャラクターを、彼と一緒に創り上げることができて本当にワクワクしました。皆さんに見てもらうのが楽しみです。特にシガニー（・ウィーバー）とのエレベーター外でのシーンでは、僕が普段見ているマッツの遊び心をお見せできるでしょう。彼は本当に魅力的で面白くて、軽やかで機転が利くな、と感じました。」

一方ミケルセン自身は、両キャラクターとも社会的な問題を抱えている点に触れつつ、次のように違いをいる。

「ハンニバルは冷淡なわけじゃなく、感情的なつながりをもつ相手について、強いこだわりがある。選り好みするんです。

あの男（隣人）は社会的に不器用で、社交スキルが欠けている。一人暮らしをしていますが、それで上手くやっています。単に違うタイプのキャラクターなんです。相手が大人か子供かは関係なく、ただ人とコミュニケーションを取るのが苦手なんです。」

なお『ダスト・バニー』では、そんな“隣人”をマッツが大人の色気たっぷりに演じている。本作は2025年12月12日より米公開予定。日本でのリリースに期待したい。

