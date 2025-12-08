世界的人気ドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」シリーズ最新作となる「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」が、日本でもUS本国と“同時”となる2026年1月19日（月）正午よりHBO Max on にて国内独占配信となることが発表された。予告編映像とメインビジュアルが届いている。

ジョージ・R・R・マーティン原作『七王国の騎士』を映像化。「ゲーム・オブ・スローンズ」の約100年前、「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」の約100年後のウェスタロスを舞台に、ターガリエン家がまだ鉄の玉座を守り、“最後のドラゴン”の記憶が人々から消えていない時代を壮大なスケールで描くスピンオフシリーズ。

若き放浪の騎士 （ダンク）と彼に仕える従者エッグのふたりが運命に導かれ、ウェスタロスを共に旅する姿を追いながら、待ち受ける強大な敵、それぞれの宿命と葛藤、揺るがざる信念、育まれる友情と成長を描く。

ターガリエン家をはじめラニスター、タイレル、バラシオンなどの諸名家も登場するなど「ゲーム・オブ・スローンズ」の世界観はそのままに、“誇り”と“継承”をめぐる、これまで見たことのない「ゲーム・オブ・スローンズ」の新たなる叙事詩が紡がれる。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

本予告映像は、迫力に満ちた馬上槍試合のシーンで幕を開ける。王の世継ぎベイラー・ターガリエンが姿を見せ、主人公ダンクに「貴殿の騎士としての実力は？」と問いかけると、ダンクは「今にわかります」と虚勢を張る。しかしその直後、帰り際の方向すら間違えてしまうというおっちょこちょいな一面が垣間見え、彼の人柄を端的に物語る。

試合進行役のプラマー（『アベンジャーズ』シリーズのトム・ヴォーン＝ローラー）から「貴兄は騎士か？」と問われ、「農夫ではない」と返すダンクの場面も印象的だ。どう見ても“騎士らしくない”ダンクに対し、エッグは「ぼくが従士になる。騎士には従士が必要だ。あんたは特にいたほうがよさそう」と生意気ながらも手を差し伸べる。ふたりの関係の芽生えが、旅路の行方にいっそうの興味を抱かせる。

ダンクは、かつて仕えた騎士サー・アーランの死をきっかけに、彼の教えでもある“名誉をもって真の騎士になる”ことを誓う。「無双の騎士になれば名家から従士として声がかかるかもしれない。もしかするとターガリエン家からも」と希望を語るが、友人レイマン・フォソウェイは「ターガリエンは排他的な連中だ。暴君さ」と現実を突きつける。

そんな折、ベイラーの甥エリオン・ターガリエンが、ある出来事をきっかけにダンクへ目をつける事態に発展する。「エリオンは貴様の首を所望する」とベイラーは警告し、レイマンからも逃亡を勧められる。しかしダンクは騎士としての名誉を貫くため、決闘裁判に挑む道を選ぶ。複数の騎士を相手取るこの裁判で、彼は自らともに戦う仲間を探さねばならない。

「名家から誇りは消えてしまったのか？ 貴公のなかに真の騎士はおられぬのか！」そう必死に呼びかけるダンクの姿には、騎士としての矜持がにじむ。決闘裁判の行方はどうなるのか。そしてダンクは、エッグとの旅を通じてどのような“真の騎士”へと成長していくのか──。

© 2025 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

HBOが新たに紡ぐ「ゲーム・オブ・スローンズ」の物語。「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」（全6話）は、US本国と同時、2026年1月19日（月）正午よりHBO Max on U-NEXTにて独占配信開始。