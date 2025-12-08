「ワーナー・ブラザース映画ファンフェスティバル」が12月15日より東京・大阪で9日間にわたり開催されることが決定した。

12月31日をもって日本での劇場配給業務を終了することになったワーナー・ブラザース。ワーナー・ブラザース映画の日本国内での歴史は、今から遡ることちょうど100年前、アメリカに本店を構えるワーナー・ブラザース・ジャパン・インコーポレーテッドの日本における営業所として、1925年に設立されたところから始まった。そこから今日に至るまで数々の映画の配給を行ってきた。その集大成となるメモリアルイベント「ワーナー・ブラザース映画ファンフェスティバル」では、同社が配給してきた映画作品から厳選された13タイトルが、12月15日から12月23日の9日間にわたり、東京・丸の内ピカデリーと大阪・なんばパークスシネマの2劇場にて特別上映される。

上映作品には、『燃えよドラゴン 劇場公開版』『ブレードランナー ファイナル・カット』『ボディガード』『マトリックス』『ハリー・ポッターと賢者の石』『ダークナイト』『グラン・トリノ』『インセプション』『るろうに剣心』『マッドマックス 怒りのデス・ロード』『マイ・インターン』『銀魂』『IT／イット“それ”が見えたら、終わり。』の13作がラインナップされている。

鑑賞料金は、一般・シニア・大学生が1,500円、高校生以下・障害者は1,000円。なお、特別興行のためサービスデー、その他各種割引は適用外となる。また、劇場入場者特典として、特製ポストカードも配布される。（文＝リアルサウンド編集部）