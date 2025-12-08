【40・50代】「ずっと同じ髪型」ならコレ！ 丸っとマネしてOK♡「大人のトレンドヘア」

ずっと同じ髪型でマンネリを感じているなら、今こそアップデートのチャンスです。今回ご紹介するのは、40・50代が挑戦しやすい「大人のトレンドヘア」。上品さと抜け感を両立させたヘアスタイルが、大人女性の魅力を自然に引き出してくれそうです。丸っとマネしたくなるような「大人のトレンドヘア」を早速見ていきましょう。

毛先の動きが柔らかさを演出

やわらかな毛流れが演出されたレイヤーカット。毛先に動きをプラスすることで、軽やかな印象を与えられそうです。程よく重さを残していることで、軽さを演出しながら上品に仕上がっているのがポイント。フェミニン、カジュアル、コンサバなど、どんなスタイルにも合わせやすそうです。

おさまりのよいくびれボブ

こちらは、ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんが、「多毛で広がってヘアスタイルを楽しめていない方の参考になれば」とコメントしているヘアスタイル。首元のくびれが全体をすっきり見せつつ、おさまりのよい仕上がりになっています。乾かすだけで形が決まりやすそうなので、スタイリングが苦手な人にもおすすめです。

ナチュラルなウェーブの揺れ感が魅力

こちらのレイヤーカットは、髪にクセのある人でも挑戦しやすそう。動きや軽さが演出されていることで、柔らかい印象に仕上がっています。レイヤーカットはクセ毛を活かすように入れることもできるので、ナチュラルで動きのあるスタイルを楽しみたい大人女性にぴったり。自然な揺れ感を楽しめそうです。

抜け感のあるウェーブボブ

こちらは、ヘアスタイリストの@nodiss_miukさんが、「切りっぱなしのウェーブボブ」と紹介しているヘアスタイル。重くなりがちな切りっぱなしボブも、ウェーブと明るいカラーによって抜け感が演出されています。ウェーブボブは、切りっぱなしボブに女性らしいニュアンスをプラスしたい人にもおすすめです。

