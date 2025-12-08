¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹¡¢¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¤È¥Ú¥¢¤ÇÆþ¤ì¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤ò½üµî
¡¡20Ç¯±Û¤·¤ÎÉü³è°¦¤ò¼Â¤é¤»¤ë¤â·ëº§2Ç¯¤ÇÇË¶É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹¤È¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¡£¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤¬¸µÉ×¥Ù¥ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¾Ã¤·µî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥é¥Ö¥é¥Ö»þÂå¤ËÆþ¤ì¤¿¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤ò½üµî¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ù¥ó¡õ¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤¬¥é¥Ö¥é¥Ö»þÂå¤ËÈäÏª¤·¤¿¥Ú¥¢¤Î¥¿¥È¥¥¡¼
¡¡¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤È¥Ù¥ó¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¸¡¼¥ê¡Ù¡ÊÆüËÜÌ¤¸ø³«¡Ë¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢2002Ç¯¤Ëº§Ìó¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸åÇË¶É¤·¤¿¡£2021Ç¯¡¢¤ª¸ß¤¤¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉü±ï¤·¡¢ÍâÇ¯7·î16Æü¤Ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºµó¼°¤ò¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤Ë8·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Ë¤¢¤ë¥Ù¥ó¤ÎÅ¡Âð¤Ç¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤ò¾·¤¤¤Æ¹ë²Úµó¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·ëº§¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É2Ç¯¤Î2024Ç¯8·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö»þ¥Ù¥ó¤È¥é¥Ö¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡¢É×ÉØ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ·Þ¤¨¤¿2023Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡Ö±Ê±ó¤ÎÌóÂ« »ä¤Î°¦¤¹¤ë¿Í¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Ú¥¢¤ÇÆþ¤ì¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¸ø³«¡£¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤Ï±¦¤Î¶»¤Î²¼¤¢¤¿¤ê¤Ë¡¢¥¨¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Þ¡¼¥¯¤ÈÌð¡¢2¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢¥Ù¥ó¤ÏÏÆ²¼¤Ë¡¢¸òº¹¤¹¤ë2ËÜ¤ÎÌð¤È2¿Í¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¡ÈB¡É¤È¡ÈJ¡É¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Page Six¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤Ï2024Ç¯9·î¡¢Î¾ÏÆ¤¬ÂçÃÀ¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥É¥ì¥¹¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¡¢¤³¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é½üµî¤Î±½¤¬Éâ¾å¡£¤·¤«¤·¸å¤Ë¥á¥¤¥¯¤Ç±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢2025Ç¯5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè51²ó¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½üµî¤Î¤¿¤á¤Î»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤ÏºÇ¶á¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¤³¤Î²Æ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¸ø±é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£ÂçÃÀ¤Ê¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÎÏÆ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤¦¤Ã¤¹¤é¥¿¥È¥¥¡¼¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷jlo¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ù¥ó¡õ¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤¬¥é¥Ö¥é¥Ö»þÂå¤ËÈäÏª¤·¤¿¥Ú¥¢¤Î¥¿¥È¥¥¡¼
