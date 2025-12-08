¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡È¥Ø¥Ö¥ó¡É¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡õ¡È´ª±¦±ÒÌç¡É¾®Æü¸þÊ¸À¤¡¢¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÈ¿¶Á¡ÖÏÂ²ò¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÀã²ò¤±¤Çµã¤¯¡×
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè11½µ¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¡¢¥ª¥¸¥ç¥¦¥µ¥Þ¡£¡×¡ÊÂè51²ó¡Ë¤¬8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤Ë¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÏÂ²ò¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¥Ç¥ì¤¿¡ª¾Ð¡×¡ÖÀã²ò¤±¤Çµã¤¯¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀÆü¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡¡¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤ò±þ±ç¤¹¤ë²ÈÂ²¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë
¡¡¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¾¾¹¾¡£¥È¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¶µ¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÆüËÜÂÚºßµ¤ò½ñ¤¾å¤²¤ë¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥È¥¤¿¤Á¤Ï²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ç¾¾Ìî²È¡¢Ê¿ÂÀ¡ÊÀ¸À¥¾¡µ×¡Ë¤¿¤Á¤È¿·Ç¯²ñ¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤³¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢´ª±¦±ÒÌç¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡Ö¥¢¥Ã¡Ä¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬¡Ö¥¢¥±¥Þ¥·¥Æ¡¢¥ª¥á¥Ç¥È¥¦¥´¥¶¥¤¥Þ¥¹¡×¤È¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤È¡¢´ª±¦±ÒÌç¤ÏÊâ¤ß´ó¤êÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤Ç¡Ö¤¦¤ó¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È±þ¤¸¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò¡È¥Ú¥ê¡¼¡É¤È¸Æ¤Ó¡¢²¿¤«¤ÈÅ¨»ë¤·¤Æ¤¤¤¿´ª±¦±ÒÌç¡£Èà¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥Ú¥ê¡¼¤È¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¤¬ÏÂ²ò¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¤¬¥Ú¥ê¡¼¤Ë¥Ç¥ì¤¿¡ª¾Ð¡×¡Öµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Àµ·î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖÀã²ò¤±¤Çµã¤¯¡×¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ°ì°Â¿´w¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀÆü¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡¡¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤ò±þ±ç¤¹¤ë²ÈÂ²¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë
¡¡¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¾¾¹¾¡£¥È¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¶µ¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÆüËÜÂÚºßµ¤ò½ñ¤¾å¤²¤ë¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò¡È¥Ú¥ê¡¼¡É¤È¸Æ¤Ó¡¢²¿¤«¤ÈÅ¨»ë¤·¤Æ¤¤¤¿´ª±¦±ÒÌç¡£Èà¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥Ú¥ê¡¼¤È¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¤¬ÏÂ²ò¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¤¬¥Ú¥ê¡¼¤Ë¥Ç¥ì¤¿¡ª¾Ð¡×¡Öµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Àµ·î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖÀã²ò¤±¤Çµã¤¯¡×¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ°ì°Â¿´w¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×