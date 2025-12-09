今週の12星座占い「水瓶座（みずがめ座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月8日（月）〜12月14日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月8日（月）〜12月14日（日）「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【水瓶座（みずがめ座）】
今週は交渉ごとなど、ちょっと神経を使うような機会が増えそうですが、頼られるとやる気が湧いて、いつもよりもしっかりやれるでしょう。頑張った後は自分にご褒美を。特別なスキンケアをすると◎ 恋愛面は、複数気になる人が出てくるかも。自分にあった恋愛が見つかるよう冷静に判断すると良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
日々の小さな積み重ねが一番の近道になるようです。ちょっと面倒なことでもコツコツやってみて。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
