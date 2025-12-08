¡ÖÀÎ¤Ï20Âå¤ÇÇ¯¼ý1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤¬¡Ä¡×¡¡Æ£ËÜ¥¢¥Ê¤â¡ÈÂ´¶È¡É¤Ç»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Õ¥¸½÷»Ò¥¢¥Ê¡×Ï¢Â³Âà¼Ò¡¡ÇØ·Ê¤Ë¡È²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯»ö¾ð¡É¤¬
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ£ËÜËüÍüÇµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê30¡Ë¤¬12·î1Æü¡¢Ç¯Æâ°ìÇÕ¤ÇÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î³ØÎò¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ê¤ÎÂ´¶È¤òÀË¤·¤àÀ¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤ä¤à¤Ë¤ä¤Þ¤ì¤Ì»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿11Ëç¡Û¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¯¤Ã¤¤ê°áÁõ¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¹â¹»À¸¤Ê¥»¡¼¥é¡¼Éþ¡Ä¡¡¡È¤¢¤¶¤È¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡ÖÆ£ËÜ¥¢¥Ê¡×
¡¡Âà¼Ò¤ÎÈ¯É½¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡Ô¤³¤ÎÅÙ¡¢7Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¿12·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¡¢ÍèÇ¯3·î¤ò¤â¤Ã¤Æ¡ÖMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤òÂ´¶È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡¿Æþ¼Ò»î¸³¤Î»þ¤«¤é¡Ö¤É¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»Ö¤·¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÈÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤âÌ¤½Ï¤À¤Ã¤¿»ä¤ò¡¢»þ¤ËÍ¥¤·¤¯»þ¤Ë¸·¤·¤¯¤³¤³¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¡¿ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡¿ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¿¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢²ÈÄíÀ¸³è¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤é¤·¤¯»Å»ö¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤ËÀº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¿¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¿Æ£ËÜËüÍüÇµ¡Õ
¡¡Ì±Êü¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÆ£ËÜ¥¢¥Ê¤Ï¤³¤ÎÁ°Æü¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ØMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âà¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ì¸À¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¿·º§À¸³è¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤
¡¡¤Þ¤¢¡¢¡ÖMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤ÏÍèÇ¯3·î¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤À¤·¡Ä¡Ä¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÆÃ½¸¡ÖÇ¾ÈèÏ«¡×¤Ç½Ð±é¼Ô¤ÎÇ¾ÈèÅÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¡ÈºÇ¶á¤µ¤µ¤¤¤Ê¥ß¥¹¤¬Áý¤¨¤¿¡É¡ÈÆ¬¤¬¥Ü¡¼¥Ã¤È¤¹¤ë¡É¡È¤¹¤°¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡É¤Ê¤É10¹àÌÜÃæ8¹àÌÜ¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¥¢¥ó¥«¡¼¥Þ¥ó¤ÎµÜº¬À¿»Ê¤¬Æ±¾ð¤ÎÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤êÅìÂç°å³ØÉôÂ´¤È¤â¤Ê¤ë¤È¡¢Æ¬¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö³Î¤«¤ËÅìÂç¤Î°å³ØÉôÂ´¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤ÏÍý²ÊÆóÎà¤ËÆþ³Ø¤·¤ÆÂ´¶È¤·¤¿¤Î¤Ï°å³ØÉô·ò¹¯Áí¹ç²Ê³Ø²Ê¤Ç¤¹¤«¤é4Ç¯À©¡£°å»Õ¤òÌÜ»Ø¤¹°å³ØÉô°å³Ø²Ê¤Î6Ç¯À©¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸µNHK¤ÎÁ·¾ìµ®»Ò¥¢¥Ê¤Ê¤É¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¼Â¤ÏÅìÂç¤ÎÆâÉô¤Ç¤Ï²¼¤Ë¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡×
¡¡ÅìÂç¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ£ËÜ¥¢¥Ê¤Ï¡¢²ÐÍË¤«¤éÌÚÍË¤Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê5:25¡Á8:14¡Ë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¡¢ÆüÍË¤Ï¡ÖMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡Ê20:54¡Á23:09¡Ë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¤Ç¡È¤ª¾Ð¤¤²ø½Ã¡É¤Þ¤Ç¼ê²û¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ê¤ãÇ¾¤À¤Ã¤ÆÈè¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¤Þ¤ÀÃÏ¾åÇÈ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¤ê¤·º¢¤Ï¡¢¶É¥¢¥Ê¤â20Âå¸åÈ¾¤ÇÇ¯¼ý1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï700¡Á800Ëü±ß¤¬¤»¤¤¤¼¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó°ìÈÌ´ë¶È¤Î²ñ¼Ò°÷¤è¤ê¹â¼ýÆþ¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÁáÄ«3»þµ¯¤¤Ç4»þ¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ò¤³¤Ê¤·¡¢ÆüÍËÌë¤Ë¤Ï¡ØMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¤Ç¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¤ª¤Ã¤µ¤ó¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ïº£Ç¯8·î¤ËÅìÂç°å³ØÉô¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿°å»Õ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¿·º§¤ÎÉ×¤È¤Î³Ú¤·¤¤À¸³è¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡¢¤È¤Æ¤âµëÎÁ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤ì¤¬Âà¼Ò¤¹¤ëÍýÍ³¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¥¢¥Ê¤Ï³Ú¤·¤½¤¦
¡Ö¶ÉÂ¦¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Õ¥¸¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï4¿Í¤Î¿·¿Í¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í¥¤ì¤¿¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Á¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¹¥¤«¤ì¤ë¡¢¡È¿ô»ú¤Î¼è¤ì¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡É¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¿Í¤Ï¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¶ËÏÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¶É¤Ë5¿Í¤¤¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Õ¥¸¤Ë¤ÏÃË½÷¹ç¤ï¤»¤Æ70¿Í¶á¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿5¿Í¡©
¡Ö¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦°æ¾åÀ¶²Ú¥¢¥Ê¡Ê30¡Ë¡¢Í¼Êý¤Î¡ØLive News ¥¤¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦µÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¡Ê34¡Ë¡¢¤³¤ÎÆó¿Í¤¬¥Õ¥¸¤Î´ÇÈÄ¥¢¥Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¶á¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿Íµ¤¥¢¥Ê¤Ë»Å»ö¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ²Ú¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬ÂÓ¤ÎÊóÆ»¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ä«¤ÈÃëÁ°¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢Ãë¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡¢Í¼Êý¤ÈÌë¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤Î¶É¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ËÏ³¤ì¤¿¥¢¥Ê¤Ï¡¢ÂÓÈÖÁÈ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤äÄó¶¡ÆÉ¤ß¤¬¥á¥¤¥ó¤Î»Å»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ£ËÜ¥¢¥Ê¤«¤é¤¹¤ë¤È°æ¾å¥¢¥Ê¤ÏÆ±¤¸Ç¯¤Ç¤¹¤¬1Ç¯ÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢°æ¾å¥¢¥Ê¤¬¥á¥¤¥ó¤òÄ¥¤ë¤¦¤Á¤ÏÏÆ¤Ë²ó¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¸·¤·¤¤À¤³¦¤À¡£
¡Ö¤·¤«¤âº£Ç¯¡¢¥Õ¥¸¤Ï½÷À¥¢¥Ê¤ÎÂà¼Ò¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£3·îËö¤ÇÄØ¸¶·Ä»Ò¥¢¥Ê¡Ê40¡Ë¤È±ÊÅçÍ¥Èþ¥¢¥Ê¡Ê34¡Ë¤¬¼¤á¡¢Æ£ËÜ¥¢¥Ê¤è¤ê¤âÇ¯²¼¤Î´ßËÜÍýº»¥¢¥Ê¡Ê26¡Ë¤â6·îËö¤ËÂà¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¥¢¥Ê¤ò¸«²ó¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ä¥Ñ¥ó¤³¤È¹âÅçºÌ¡Ê46¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¡Ê56¡Ë¡¢ÃæÂ¼¿ÎÈþ¡Ê46¡Ë¡¢²ÃÆ£°½»Ò¡Ê40¡Ë¡¢Ê¿°æÍý±û¡Ê43¡Ë¡¢¹â¶¶¿¿Ëã¡Ê44¡Ë¤é¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ò¸«¤¿¤éµç¶þ¤Ê¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¶ìÄË¤Ë»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ£ËÜ¥¢¥Ê¤Ï³èÌö¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÃÏ¾åÇÈ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤ËÈæ¤Ù¡¢º£¤ÏBS¤ÈCS¤Ë²Ã¤¨¤ÆÇÛ¿®¤â¤¢¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤â²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬³èÌö¤¹¤ë¾ì¤Ï10ÇÜ¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Æ£ËÜ¥¢¥Ê¤Î¾ì¹ç¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤äµÜº¬À¿»Ê¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¢¤¯¤Î¶¯¤¤MC¤ÎÎÙ¤Ç½Ð²á¤®¤ºÂç¤¤Ê¼ºÇÔ¤â¤Ê¤¯Ì³¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£Ëü¿Í¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÂà¼Ò¤â¤à¤·¤í¹¥°ÕÅª¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·ë¹½¡¢¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡Ëü¤¬°ì¡¢¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢É×¤Ï°å»Õ¤À¤«¤éÀ¸³è¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Ç¾ÈèÏ«¤òÎ¯¤á¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
